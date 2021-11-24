Как ухаживать за черной рубашкой: советы для каждого мужчины

Черная рубашка – идеальная противоположность белой, но без потери элементов изящества и стиля. Но, к сожалению, большинство мужчин не умеют правильно ухаживать за этим элементом гардероба. Так что мы, так сказать, придем на помощь.

Узнай, как правильно ухаживать за черной рубашкой, чтобы она не теряла свой цвет и внешний вид. С этими советами ты сможешь не только сэкономить достаточно денег, но и более сознательно подойти к вопросу ношения одежды.

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1. Определись: химчистка или самостоятельная стирка

Тебе необходимо определить, следует ли стирать рубашку дома, или в химчистке. Если ты не знаешь, что делать, – прочти этикетку для ухода за одеждой (она есть на рубашке). Возможно, ты сможешь изрядно сэкономить на ее уходе, если займешься стиркой самостоятельно.

Наконец, когда ты понял, что делать и принял решение, учти, что в стиральной машине ты никогда не должен смешивать черную рубашку с трусами и постельным бельем (они образуют ворс). Что касается химчистки, то ты должен тщательно изучить состояние рубашки как до ее попадания туда, так и после.



Определись, какой метод стирки ты выберешь для черной рубашки / Фото PlanetCare

2. Приоритет стирки

Подумай об этом так: независимо от цвета, каждый раз, когда твоя одежда попадает в стиральную машину, она теряет часть своего цвета, а ее волокна слегка повреждаются. И это нормально.

Итак, прежде чем отправлять рубашку в стиральную машину, подумай, нужно ли ее стирать. По всей вероятности, она чиста и приятно пахнет. Так что не стоит собственноручно сокращать ее срок жизни. Да и такой подход к стирке окажет положительное влияние на планету. Здесь мы, к слову, рассказывали, как это могут сделать компании.

3. Используй правильную температуру

Когда ты стираешь черную рубашку дома, думай, что горячая вода всегда вымывает ее цвет. Поэтому мы рекомендуем для стирки выбирать холодную воду. А еще не стоит забывать о правильном отжиме и полоскании. Желательно выбирать режим деликатной стирки. Он позволит не только постирать рубашку, но и не повредить манжеты и воротник.

Если ты уже хочешь освежить рубашку, то выбирай для этого короткие циклы стирки. Это и воду сэкономит, и электроэнергию.

4. Выбирай правильное средство

Сначала купи порошок для стирки черной одежды. Если его нет под рукой, то можно взять вариант для цвета, но дать его меньше, чем обычно. Лучшее же – выбирать жидкие моющие средства. Они не только помогают постирать одежду, но и не оставляют мыльных разводов.



Выбери оптимальное моющее средство / Фото Matthew Tkocz

5. Избегай солнца

Сушить одежду на улице – нормально. Но мы бы не рекомендовали это делать с черными рубашками. Все потому, что под прямыми солнечными лучами цвет может выгорать. А это значит, что несколько таких сушек и твоя красивая рубашка может превратиться в настоящий хлам, который стыдно будет одеть.

Черные рубашки лучше вешать на вешалки и сушить в доме, избегая прямых солнечных лучей. Такой простой наш совет для тебя.

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Возьми на вооружение эти несколько советов, чтобы твоя черная рубашка сохраняла свой внешний вид, а также приносила тебе комфорт. И помни, что правильный уход позволит ей прослужить гораздо дольше.