Все, что тебе нужно сделать, это приложить немного усилий и научить себя соблюдать режим ухода за кожей. Попробуй эти пять шагов, чтобы лучше понять свою кожу и создать распорядок дня, который тебе подойдет.

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1. Определи свой тип кожи

Понимание типа твоей кожи – первый шаг к созданию правильного режима ухода за кожей. Независимо от того, у тебя нормальная, сухая, жирная, комбинированная или чувствительная кожа, нанесение любого средства по уходу за кожей может принести больше вреда, чем пользы. А все потому, что ты не знаешь, какие компоненты необходимы твоей коже.



Для начала следует определиться, какой у тебя тип кожи / Фото freepik

Но есть секрет: твой тип кожи не будет постоянным. Он может изменяться со временем в зависимости от места проживания, образа жизни, возраста и погоды. Инвестируй в продукты, ориентированные на твой тип кожи. Но имей в виду, что тоже глупо продолжать использовать те же продукты годами. Лучше всего в этом случае – регулярно обращаться к специалисту. Внеси в свой календарь визит к дерматологу на каждые шесть месяцев или раз в год. Чтобы твой цвет лица оставался свежим.

2. Базовый распорядок дня – лучший распорядок дня

Идея выбора и организации процедуры по уходу за кожей может быть сложной, особенно если есть множество продуктов на выбор. Основная процедура очистки, тонизирования и увлажнения (дважды в день) сделает для тебя все простым. Использование меньшего количества продуктов не будет слишком тяжелым или утомительным для тебя, чтобы делать это регулярно.

3. Шелушить, шелушить, шелушить

Секрет равномерного цвета лица – пилинг. Это важный шаг, поскольку он лишает мертвой кожи и улучшает текстуру кожи. Если ты новичок в отшелушивании, начни с мягкого отшелушивания, прежде чем использовать химические скрабы, которые обладают свойством проникать глубоко в кожу и творить магию. Не нужно быть слишком агрессивным с отшелушиванием. Добавляй этот шаг к твоей процедуре по уходу за кожей один или два раза в неделю.



Раз или дважды в неделю следует скрабировать кожу / Фото wayhomestudio

4. Не сторонись сывороток

Теперь, когда ты определился с основой ухода за кожей, если есть что-то конкретное, что ты хочешь изменить в своей коже, верь, что сыворотка поможет тебе. Если ты думаешь, что сыворотки испортят твою жирную кожу или после них будешь выглядеть, словно только что пришел после тренировки, тогда мы рады развеять этот миф.

Думай о сыворотках как о волшебном зелье, которое устраняет такие проблемы, как морщины, угри или утрата эластичности. Витамин С и ретинол наиболее часто используются в сыворотках, специально предназначенных для осветления кожи и придания ей молодого сияния.

5. Никогда не пропускай крем для защиты от солнца

SPF является одним из самых игнорированных шагов в мужском уходе. Защита твоей кожи от вредных веществ и солнца имеет решающее значение для отличного цвета лица. Даже Росомаха, он же Хью Джекман, в недавней публикации в инстаграме поделился, что у него может быть базалиома, самый распространенный тип рака кожи. Он сказал: "Пропуск хотя бы одного дня крема для защиты от солнца в вашей повседневной жизни вряд ли нанесет значительный вред коже. Однако если терять его каждый день, вы увеличите риск развития рака кожи".



Не забывай наносить кремы для защиты от солнца / Фото freepik

Найди нежирный и нанеси его на лицо двумя пальцами после увлажняющего крема за 30 минут до выхода на солнце. Если ты думаешь, что собираешься просто провести весь день в помещении, и можешь пропустить этот шаг, то напомним тебе, что синий свет, излучающий твой экран, тоже может повредить кожу.

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Как бы утомительно это ни звучало, тебе придется повторно наносить его каждые три часа. Особенно если ты находишься на улице большую часть дня. В этом случае поможет спрей.

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