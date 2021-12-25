На своей странице в инстаграме Наталья Гоций опубликовала серию соблазнительных кадров. На них украинская модель позирует в купальнике с леопардовым принтом. И, будем откровенны, фотографии красавицы не на шутку взбудоражили не только ее подписчиков, но и нас.
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"Просто овладела VSCO app", – написала она в шутку под постом.
Какой бы программой модель не овладела, мы очень рады, когда на ее странице появляются подобные фото. Неудивительно, что подписчики буквально засыпали ее лайками, а также комментариями. Традиционно лови лучшие из них:
- "Красавица";
- "Идеальная. Поставлю себе на заставку";
- "Загадаю себе на Новый год такое тело";
- "Безупречная крошка";
- "Ну ничего себе";
- "Ты просто пример для меня";
- "Такая красивая";
- "Какая ты сексуальная";
- "Фигура просто огонь";
- "Символ XXI века";
- "Ох, же неуемная";
- "Просто безупречная фигура".
Соблазнительная фигура Натальи Гоций взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Гоций
Соблазнительная фигура Натальи Гоций взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Гоций
Соблазнительная фигура Натальи Гоций взбудоражила сеть / Фото с инстаграма Гоций
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Следить за Натальей Гоций в инстаграме – сплошное удовольствие. Поэтому мы рекомендуем подписаться на нее. Это позволит тебе быть одним из первых, кто будет любоваться горячими фотографиями украинской модели.