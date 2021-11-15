Шерсть – натуральный материал, который очень прочный. Так что такие свитера, как правило, носятся долго и остаются в тренде вне времени. Неудивительно, что у каждого из нас в шкафу найдется один или сразу несколько свитеров, которые помогут согреться в холодные зимние дни.

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Но было бы несправедливо не вспомнить о том факте, что такие свитера не только очень теплые, но и очень неудобные. Он будет кусать тебя всюду, где будет иметь доступ к коже. И было бы удивительно носить под шерстяной свитер еще и водолазку, чтобы избежать дискомфорта. К счастью, у нас есть несколько советов, которые помогут избавиться от неприятных последствий, связанных с ношением этого элемента гардероба.

1. Используй кондиционер для волос

Это сделает твои волосы мягкими, а также подойдет для свитера, который не слишком комфортно носить. Шерсть – органическое волокно, которое, как и волосы, содержит кератин. Поэтому использование кондиционера может сделать волокна более мягкими и дольше сохранять хороший внешний вид.



Избавиться от дискомфорта можно с помощью кондиционера для волос / Фото Robert Koorenny

Чтобы использовать кондиционер, ты должен замочить свитер в холодной воде, дать ему стекать и нанести средство на всю поверхность. Ни в коем случае не три, слегка нажимая, чтобы он хорошо впитался. Оставь на 30 минут, а затем снова промой холодной водой. Чтобы высохнуть, ты должен положить свитер на ровную поверхность и чистое полотенце.

2. Немного белого винного уксуса

Это используется аналогично трюку с кондиционером. Ты должен замочить свитер в смеси холодной воды с небольшим количеством белого винного уксуса (70% воды и 30% уксуса) примерно на 15 минут. После этого ты должен постирать свитер (уксус имеет сильный запах) вручную или соблюдая рекомендации по стирке, которые всегда напечатаны на этикетках.

3. Положи к морозильнику

Хочешь верь, а хочешь – нет, но морозильная камера – твой союзник, когда дело доходит до ухода за одеждой. Ты можешь использовать ее для устранения неприятного запаха из одежды (хороший трюк для джинсов), а также можешь с ее помощью избавиться от зуда, связанного с ношением шерстяного свитера. Все потому, что волокна шерсти сжимаются на морозе и становятся более мягкими.



А еще ты можешь положить свитер к морозильнику / Фото nrd

Для этого трюка ты должен положить свитер в плотно закрытый полиэтиленовый пакет, а после этого – в морозильник. Оставь его на 3 ночи, а затем вытащи и дай высохнуть при комнатной температуре, разложив на полотенце так, чтобы он лежало ровно и не деформировалось. Вот и все!

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