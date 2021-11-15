Вовна – натуральний матеріал, який є дуже міцним. Тож такі светри, як правило, носяться довго та залишаються у тренді поза часом. Не дивно, що у кожного з нас у шафі знайдеться один або відразу декілька таких светрів, які допоможуть зігрітися в холодні зимові дні.

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Але було б несправедливо не згадати про той факт, що такі светри не лише дуже теплі, а й надзвичайно незручні. Він кусатиме тебе всюди, де матиме доступ до шкіри. І було б вкрай дивно носити під шерстяний светр ще й водолазку, щоб уникнути дискомфорту. На щастя, у нас є кілька порад, які допоможуть позбутися неприємних наслідків, пов'язаних з носінням цього елементу гардероба.

1. Використай кондиціонер для волосся

Це зробить твоє волосся м'яким, а також підійде для светра, який не надто комфортно носити. Вовна – органічне волокно, яке, як і волосся, містить кератин. Тому використання кондиціонера може зробити волокна м'якшими та довше зберігати гарний зовнішній вигляд.



Позбутися дискомфорту можна за допомогою кондиціонера для волосся / Фото Robert Koorenny

Щоб використовувати кондиціонер, ти повинен замочити светр у холодній воді, дати йому трохи стекти та нанести засіб на всю поверхню. Ні в якому разі не три, злегка натискаючи, щоб він добре ввібрався. Залиш на 30 хвилин, а потім знову промий холодною водою. Щоб висохнути, ти повинен покласти светр на рівну поверхню та на чистий рушник.

2. Трохи білого винного оцту

Це використовується аналогічно трюку з кондиціонером. Ти повинен замочити светр у суміші холодної води з невеликою кількістю білого винного оцту (70% води та 30% оцту) приблизно на 15 хвилин. Після цього ти повинен випрати светр (оцет має сильний запах) вручну або дотримуючись рекомендацій з прання, які завжди надруковані на етикетках.

3. Поклади до морозильника

Хочеш вір, а хочеш – ні, але морозильна камера твій союзник, коли справа доходить до догляду за одягом. Ти можеш використовувати її для усунення неприємного запаху з одягу (хороший трюк для джинсів), а також можеш з її допомогою позбутися свербіння, пов'язаного з носінням шерстяного светра. Усе тому, що волокна вовни стискаються на морозі та стають м'якшими.



А ще ти можеш покласти светр до морозильника / Фото nrd

Для цього трюку ти повинен покласти светр у щільно закритий поліетиленовий пакет, а після цього – до морозильника. Залиш його на 3 ночі, а потім витягни та дай висохнути при кімнатній температурі, розклавши на рушник так, щоб він лежав рівно та не деформувався. Ось і все!

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Візьми на озброєння ці трюки, щоб уникнути дискомфорту під час носіння шерстяного светра. Гарантуємо, що після їхнього використання він не лише грітиме, а й приноситиме тактильне задоволення.