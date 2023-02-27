Айда вместе с Men 24 работать над своим интеллектуальным наполнением. Узнай, что следует сделать, чтобы повысить его уровень. Какие простые привычки следует выработать на ежедневной основе, чтобы стать лучшей версией себя вчерашнего. Обо всем этом – читай дальше.

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1. Постоянно учись

Следует инвестировать в свое образование. Ты должен это начать делать как можно скорее, ведь у тебя будет больше возможностей накапливать свои знания. Неудивительно, что Уоррен Баффет считает лучшей инвестицией в себя именно обучение.



Учеба – лучшая инвестиция в себя / Фото Wayhomestudio

Если подумать, то можно научиться чему угодно. Мир полон возможностей. Особенно сейчас, когда получить образование можно прямо дома. Проходи всевозможные курсы, посещай тренинги. Прокачивай знания по той специальности, которой ты занимаешься.

2. Читай

Чтение – ключевой способ обучения даже когда мы говорим о художественной литературе. Оно может помочь тебе увидеть определенные вещи с другой точки зрения или узнать другие культуры через авторов. Но здесь есть важный момент: следует избегать прочтения литературного мусора. Не все книги одинаково полезны и интересны. И не все нужно дочитывать до конца, если не очень идет.

3. Развивай эмпатию

Эмпатия – ключевой элемент эмоционального интеллекта. Она также может помочь учиться и реагировать в определенных ситуациях. Люди, не имеющие эмпатии, как правило, замкнуты и обычно не задумываются о последствиях своих действий для других людей.

Эмпатия позволяет нам думать и видеть определенные ситуации с разных точек зрения. Это помогает понять, что испытывают другие люди. Слушая людей и наблюдая за их поведением, мы можем узнать больше, улучшить наши отношения и применить это разными способами в нашей повседневной жизни.

4. Слушай разные точки зрения

Выслушивание разных точек зрения может помочь тебе быть умнее и смотреть на вещи пошире. Это умение, которое многие теряют каждый день. Мы часто выбираем одну точку зрения и можем считать ее истиной. Но всегда лучше иметь общую картину происходящего вокруг.



Тебе стоит научиться слушать разные точки зрения / Фото Drobot Dean

Нам нужно иногда выходить из информационных пузырьков. Прислушаться к тому, что говорят другие. Развить ту же эмпатию, о которой мы сказали выше. Все это позволит не только видеть проблему, но и находить способ ее решения.

5. Бросай себе вызовы

Нам всем нравится находиться в своей зоне комфорта. И мы часто нервничаем, когда нас из нее буквально вырывают. Для примера, для овладения чем-нибудь новым. А все потому, что мы требуем мгновенных результатов и забываем, что процесс обучения длительный. Иногда будет достаточно нескольких дней, а иногда и нескольких лет не хватит. Но это не должно помешать тебе пробовать что-нибудь новое.

Важно всегда искать способы бросить себе вызов. Если говорить об очень простых и базовых, то изучение новых языков с "нуля" – один из самых лучших. Готов овладеть новым языком? Тогда не медли.

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Работать над своим интеллектуальным наполнением очень важно. Следует выработать себе эти несколько привычек, о которых мы упомянули выше, чтобы добиться желаемого результата. Стань лучшей версией себя вчерашнего и сделай свою жизнь более интересной и насыщенной. У тебя все получится!