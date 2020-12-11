Совсем не обязательно покупать дорогие средства по уходу за лицом, чтобы выглядеть немного моложе. Men 24 знает несколько проверенных способов, которые позволят тебе визуально омолодиться. Возьми на вооружение!

К твоему вниманию дешевые (читай бесплатные) способы сделать себя визуально моложе. Поэтому мотай на ус советы от Men 24 , чтобы отнять от своего настоящего возраста несколько лет!

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1. Сполосни лицо теплой водой

По словам дерматолога Джеффри Дженески, брызги теплой воды имеют свои преимущества для кожи лица. Тепло способствует выделению кожного сала. Таким образом тебе удастся избавиться от лишнего блеска на лбу. Но здесь нужно быть осторожным, ведь слишком горячая вода может пересушить кожу.



Теплая вода позволит избавиться от лишнего блеска на лбу / Фото istock

2. Массируй лицо

Дерматолог рекомендует очищать лицо два раза в день. Также стоит массировать кожу сверху вниз в течение минуты, чтобы удалить лишнюю грязь. Когда ты массируешь кожу, ты запускаешь выработку коллагена, что делает твою кожу свежей и возвращает ей естественное сияние.

3. Ледяное погружения

Этот прием может быть не слишком приятным, но он однозначно принесет пользу твоей коже. Погружение лица в ледяную воду позволяет подтянуть кожу, а также стимулировать кровообращение. Это позволит тебе иметь лучший вид практически сразу же.



Ледяная вода способствует улучшению кровообращения, а также подтягивает кожу / Фото shutterstock

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4. Ухаживай за кожей

Если она у тебя склонная к жирности – попробуй обуздать излишнее выделение кожного жира. Сухую кожу же нужно регулярно увлажнять, чтобы она не трескалась и не становилась грубой. Здесь мы больше рассказали об определении типа кожи , поэтому давай разбираться.

5. Тренируй лицо

Все 57 мышц лица и шеи нуждаются в регулярной физической активности. Поэтому не ленись делать гимнастику лица. Относительно гусиных лапок в уголках глаз – их бояться не надо. Они свидетельствуют о том, что ты много и искренне улыбаешься. А это очень сильно нравится девушкам!



Можешь начинать каждое утро с гимнастики для лица / Фото pexels

Пользуйся нашими советами, чтобы всегда выглядеть свежим и бодрым. А еще помни об общем внешнем виде. Представительницы прекрасной половины человечества не слишком любят нерях. Поэтому не будь таким!