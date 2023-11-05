Полноценный ночной сон так же важен, как здоровое питание или регулярные физические упражнения. Семь – восемь часов сна необходимы для того, чтобы ежедневно становиться сильнее и сообразительнее себя.

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Но часто, даже после долгого и изнурительного дня трудно уснуть. И это приводит к проблемам. Не говоря уже о том, что недосыпание влечет усталость, беспокойство, снижение работоспособности, концентрации и памяти, а также серьезные проблемы с сердцем и ожирением. К счастью, у науки есть ответы на эту проблему, которые помогут тебе заснуть за считанные секунды, без таблеток.

Как заснуть за 10 секунд

Нет, для этого не нужны волшебные пилюли, чтобы мгновенно нажать на кнопку отложения сна. 10-секундный метод, также известный как военный метод, благодаря его широкому использованию в военно-морском флоте США. Вот что тебе нужно сделать, чтобы уснуть как можно быстрее:

Ляг и расслабь все лицо. Для этого сделай глубокий вдох.

Затем отпусти напряжение, удерживающее твое тело, опустив плечи и руки в стороны. Позволь им погрузиться в постель.

С каждым глубоким выдохом расслабляй грудную клетку, бедра и ноги.

Выброси мысли из головы, представляя успокаивающую сцену в течение 10 секунд.

Если ты все еще чувствуешь, что мысли вторглись в твое сознание, просто продолжай говорить "не думай" в течение 10 секунд. И это все, что нужно. Попробуй сам проверь, сможешь ли ты заснуть за 10 секунд с помощью этой техники.



Попробуй этот метод, чтобы поскорее уснуть / Фото DCStudio

Как заснуть за 60 секунд

Также известен как дыхательная техника 4-7-8. Этот метод акцентирует внимание на двух основных вещах: дыхании и расслаблении мышц, что поможет тебе войти в медитативное состояние. Вот как это сделать:

Положи язык на небо рта и слегка разожми губы, чтобы выпустить свистящий звук во время глубокого выдоха.

Закрой рот и вдохни через нос, считая до четырех на вдохе.

Задержи дыхание на семь секунд.

Выдохни со свистящим звуком в течение восьми секунд.

Повторяй это бездумно в течение четырех раундов, пока твое тело не погрузится в глубокий сон. Старайся избегать чрезмерной настороженности после каждого цикла.



Дыхательная практика поможет быстрее уснуть / Фото gpointstudio

Как уснуть за 120 секунд

Этот метод – своеобразная "палочка-выручалочка", особенно если ни один из вышеупомянутых методов не работает для тебя. В этом случае две вещи, которые ты можешь сделать, чтобы уснуть.

Первый – заставить себя бодрствовать. Технически этот метод известен как "парадоксальное намерение". Это может показаться противоположным, но если ты скажешь себе бодрствовать, то велика вероятность, что твой мозг выключится благодаря обратной психологии.

Другой метод – использовать силу визуализации. В исследовании, проведенном Оксфордским университетом в 2002 году, ученые обнаружили, что те, кто пробовал "отвлекаться с помощью образов", засыпали быстрее, чем те, кто этого не делал.

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Найди визуальный образ, успокаивающий твой ум, то ли шум водопада, то ли щебет птиц, и позволь ему одержать верх над твоими ощущениями.

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