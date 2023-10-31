Правда заключается в том, что не существует единого правильного распорядка дня, работающего для всех. Различные вещи работают для разных людей в зависимости от образа жизни, возраста или даже предпочтений.

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Но некоторые привычки особенно рекомендуются, потому что они полезны для здоровья и приносят только пользу твоей жизни и здоровью.

Есть определенные привычки и распорядок дня, которые тебе следует принять, если ты хочешь жить дольше, но также поддерживать хорошее качество жизни на протяжении многих лет, чтобы ты был одним из тех людей, которые в возрасте 80 лет все еще бегают марафоны и живут независимо.

Хорошая новость состоит в том, что тебе не нужно полагаться на случай или судьбу. Наука провела многочисленные исследования долголетия и обнаружила, что существуют определенные элементы, очень помогающие не только жить дольше, но и жить лучше.

1. Просыпайся с первым звонком

Это может показаться странным или неуместным, и некоторые ученые ставят это под сомнение, но это то, что, с одной стороны, учит тебя быть дисциплинированным и следовать своему расписанию, а с другой – это то, что позволит тебе каждый день вовремя приходить на работу и выходить из дома без спешки, так что ты сможешь начать день с меньшим стрессом и волнением. Стресс – это тихий убийца, и если ты начинаешь день в его компании, он может постепенно съедать тебя. Когда он становится хроническим и постоянным, появляются всевозможные болезни и проблемы со здоровьем.



Научи себя просыпаться с первым звонком / Фото gpointstudio

2. Гидратация в первую очередь

Согласно CNN, одна из первых вещей, которые ты должен сделать утром, – это выпить воды еще до того, как выпьешь кофе. Это важно, потому что твой организм провел 8 часов без воды, пока ты спал и даже потерял жидкость в течение ночи. Поэтому тебе нужно пополнить запасы влаги, что может помочь твоему метаболизму хорошо начать работу. Не считая того, когда ты обезвожен, ты не можешь ясно мыслить, не можешь сконцентрироваться, и твое тело не может делать все свои функции должным образом.

3. Правильно завтракай

Знал ли ты, что есть специальный завтрак для долголетия? Правильное питание, безусловно, может помочь тебе быть здоровее, сильнее и жить дольше. Это значит начинать день из сбалансированной пищи с высоким содержанием белка. Эксперты рекомендуют есть завтрак, который включает в себя несколько групп продуктов (фрукты, орехи, цельнозерновые каши, белок, полезные жиры), что обеспечит тебя большим количеством необходимых питательных веществ и хорошей дозой энергии для начала дня.



Начинай утро со вкусного и полезного завтрака / Фото Drazen Zigic

4. Физические упражнения, желательно на свежем воздухе

Физические упражнения очень важны для сохранение здоровья, поддержания мышечной массы, очищение ума, хорошего настроения и улучшение психического здоровья. Важно заставлять свое тело двигаться, и желательно делать это на свежем воздухе, чтобы ты мог проводить время на природе (что полезно для твоего здоровья) и поглощение витамина D. Кроме того, ты избежишь сидячего образа жизни, который вреден для здоровья и даже может сделать твой мозг вялым.

5. Список дел и икигай

Когда у тебя нету списка дел в день, ты с большей вероятностью попадешь в стресс, будешь вынужден брать работу домой или пытаться сделать слишком много дел одновременно. Список позволяет тебе сразу увидеть твои приоритеты и, наконец, выделить время для себя, оставляя место для икигай.



Составляй себе список дел в день / Фото drobotdean

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Он, согласно Well+Good, означает открытие своей цели или мотивации. Икигай помогает не только работать более усердно, но и получать удовольствие от того, что ты делаешь, чтобы ты чувствовал, что все имеет смысл или причину, что также имеет эффект увеличения счастья.

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