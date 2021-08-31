Результатами вызова он, конечно же, поделился на своем ютьюбе. Айда смотреть, справится ли он с тренировкой за запланированные 60 минут, а то и меньше.

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Из чего состоит тренировка. Безумный режим вымышленного героя Сайтама из серии "One Punch Man" состоит из 100 приседаний, 100 отжиманий, 100 скручиваний и бега на 10 километров.

Поэтому наш герой, кроссфитер и бегун Элайджа Орр выполняет тренировку только 1 раз. Его цель – попытаться выполнить все задачи в кратчайшие сроки. Учитывая то, что его коллега Коул Бейкер сумел сделать это за 63 минуты в прошлом году, Орр вынужден уложиться в 60 минут.

"Я постараюсь делать все в максимально чистой форме, насколько это возможно", – говорит он, начиная с отжиманий.

Все 100 повторений он выполняет за 4 минуты и 30 секунд. После этого он переходит к скручиваниям, которые заставляют его чувствовать себя дискомфортно.

"Это заняло больше времени, чем я ожидал. У меня немного кружится голова", – добавляет он.

К моменту завершения скручиваний в него 12:22, а после 100 приседаний его общее время выросло до 15:37. Пора бежать 10 километров.

"Мне больно. Не очень хорошо чувствую себя сегодня, но я должен был пережить это. Дни, когда ты переживаешь и переживаешь это, когда тебе плохо, я думаю, это те дни, когда ты набираешь наибольшую психологическую устойчивость, поэтому я просто собирался закончить это", – отметил он, выходя на финишную прямую.

Орр заканчивает забег за 39 минут и 56 секунд.

Смотри на видео, как Элайджа Орр справился с тренировкой "Ванпанчмена":

"Было жарко, я чувствовал усталость с самого начала. Я почти полностью выложился, чтобы уложиться в 40 минут во время этих 10 километров", – добавляет он.

Это означает, что наш герой сумел справиться с тренировкой "Ванпанчмена" за более 56 минут. Замечательный результат, но Орр все равно оказался немного разочарованным.

"Я думал, что у меня будет менее 50 минут, может быть, ближе к 45 минутам", – говорит он.

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