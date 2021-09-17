Например, многие люди не знают, что яркий свет в небе может быть давно знакомой нам планетой. И что на воздушном шаре в космос не полетишь.

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"Я только что видел яркий НЛО"

Вполне привычная формулировка не только для писателей, которые затрагивают тему космоса, но и для заявлений в полицию. Время от времени кто-то пишет или звонит правоохранителям, чтобы сообщили о громком событии – НЛО в небе.

В основном речь идет о каком-то "ярком свете на горизонте, который двигался странным образом". Что интересно, очень и очень часто люди действительно верят, что видели НЛО, хотя на самом деле видели Венеру.

Да, эта планета может быть для человеческого глаза крайне яркой, когда приближается к Земле.

Объяснение этому простое: Венера отражает больше солнечных лучей, чем другие планеты, потому что имеет густую атмосферу (значительно более плотную, чем наша Земля).



Люди такие – верят в НЛО и запускают воздушные шары в космос / Коллаж 24 канала

Воздушные шары в космосе

Детская история. Многие любители воздухоплавания и космоса отправляли в небо воздушные шары с прикрепленными к ним камерами . В корзинки к шарам часто клали игрушки и другие приколюхи.

Милая игрушка, но некоторые люди почему-то убеждены, что эти шары долетели в космос. Да нет, не долетели – это попросту невозможно.

Чем выше поднимается шар, тем больше снижается атмосферное давление и растет давление воздуха внутри самого шара. В конце концов, она лопнет.

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Но камеры на этих шарах действительно могут делать красивые фотографии звездного неба .

Дело в том, что они способны достичь высоты в 50 километров над Землей (граница стратосферы), а там воздух достаточно разрежен, чтобы тьма космоса ярко вписалась в фотографии.

Сам же, собственно, космос начинается значительно выше – еще примерно через 50 километров.