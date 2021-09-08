Сразу заметим, что ты можешь задать определенный процент, о достижении которого смартфон тебя будет извещать. Поэтому это не только очень удобно, но и полезно. Особенно, если ты будешь заряжать смартфон к рекомендованным 80%!

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Для этого мы рекомендуем автоматизировать свой iPhone. И поможет тебе Siri! Сразу заметим, что для выполнения инструкции не нужно разговаривать со своим смартфоном.

Как узнать полный заряд iPhone, не заглядывая в экран

Перейди в приложение "Команды" (Shortcuts). Если его нет – загрузи с Apple Store. Без паники, программа родная, поэтому не наделает беды! Внутри программы перейди в раздел "Автоматизация" и нажми "Создать персональную автоматизацию". Там ты найдешь множество опций. В нашем же случае листай, пока не увидишь "Уровень заряда". Выбери его и задай то количество процентов, о которой ты хочешь получить весть. Нажми "Далее". Теперь тебе необходимо "Добавить действие". В строке поиска вводишь слово Siri и выбираешь "Диктовать текст". Нажимаешь "Далее". И убираешь галочку у пункта "Спрашивать перед запуском". И нажимаешь "Готово"!



С помощью этих команд iPhone будет сам извещать о заряде / Коллаж 24 канала

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