Відразу ж зауважимо, що ти можеш задати певний відсоток, про досягнення якого смартфон тебе сповіщатиме. Тож це не лише дуже зручно, а й корисно. Особливо, якщо ти заряджатимеш смартфон до рекомендованих 80%!

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Для цього ми рекомендуємо автоматизувати свій iPhone. І допоможе тобі Siri! Відразу ж зауважимо, що для виконання інструкції не потрібно розмовляти зі своїм смартфоном.

Як дізнатися про повний заряд iPhone, не заглядаючи на екран

Перейди в додаток "Команди" (Shortcuts). Якщо його немає – завантаж з Apple Store. Без паніки, програма рідна, тож не наробить лиха! Усередині програми перейди в розділ "Автоматизація" та натисни "Створити персональну автоматизацію". Там ти знайдеш безліч опцій. У нашому ж випадку гортай, поки не побачиш "Рівень заряду". Вибери його та задай ту кількість відсотків, про яку ти хочеш отримати звістку. Натисни "Далі". Тепер тобі необхідно "Додати дію". У рядку пошуку вводиш слово Siri та вибираєш "Диктувати текст". Натискаєш "Далі". І прибираєш галочку біля пункту "Питати перед запуском". І натискаєш "Готово"!



За допомогою цих команд iPhone сам сповіщатиме про заряд / Колаж 24 каналу

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І все, з цього моменту більше не потрібно заглядати на екран, щоб дізнатися, чи отримав твій iPhone бажаний відсоток заряду. Усе геніальне просто!