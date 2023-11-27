Люди также склонны к обману, и это обнаруживает уязвимые места в отношениях. Есть определенные признаки или красные флажки, указывающие на измену со стороны твоей партнерши. И на них может указать ее модель использования смартфона.

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1. Внезапная секретность и смена пароля

Сразу же оговоримся, что лезть в чужой телефон – будь то девушка или жена – нельзя без разрешения. Мы категорически запрещаем это делать, ведь это может разрушить даже самые счастливые отношения.

Но когда твоя партнерша начинает вести себя скрытно по отношению к своему телефону, постоянно меняет пароли или намеренно держит его экраном вниз, это естественно вызывает подозрения. Такое поведение может быть прямым результатом попытки что-либо скрыть. Будь пристальным к таким внезапным изменениям, ведь они могут сигнализировать об изменении динамики ваших отношений.

2. Непонятные изменения в способах общения

Смена привычек в общении может являться важным признаком. Если твоя партнерша всегда быстро отвечала на сообщения, но стала делать это медленнее или стала менее коммуникабельной, это может вызвать беспокойство. С другой стороны, резкое увеличение использования телефона, особенно в нерабочее время, может свидетельствовать о тайных разговорах.

3. Аномалии в социальных сетях

Платформы социальных сетей позволяют заглянуть в социальную жизнь человека. Если твоя партнерша начинает демонстрировать подозрительное поведение в сети, в частности, изменяет свой статус отношений, убирает общие фотографии или необычно защищающий свое присутствие в сети, это может свидетельствовать о попытке дистанцироваться от отношений.



Она может изменить свое поведение в сети / Фото garetsvisual

4. Тайное использование приложений

Программы обмена сообщениями предоставляют возможности для скрытого общения. Если твоя партнерша пользуется приложениями, о которых ты раньше не знал, или внезапно начала защищать определенные программы, это может быть поводом для беспокойства. Дискретные программы обмена сообщениями с такими функциями, как исчезновение сообщений, могут способствовать тайным разговорам.

5. Непонятные финансовые операции

Неверность может выходить за пределы эмоциональной или физической сферы и распространяться на финансовую. Отслеживай общие счета на предмет непонятных издержек или снятия средств. Кроме того, тайные онлайн-покупки или незнакомые транзакции могут свидетельствовать о скрытой деятельности, особенно если твоя партнерша пытается скрыть финансовые взаимодействия, связанные с ее изменой.

К слову, на носу День святого Николая. Не исключено, что она может попытаться приобрести какой-то сюрприз. Поэтому не стоит сразу же бить тревогу, если со счета исчезнет определенная сумма средств.

6. Непоследовательное отслеживание местопребывания

Функции обмена данными о местонахождении на смартфонах могут являться тревожным сигналом. Если раньше твоя партнерша всегда делилась своим местонахождением, а теперь начала выключать эту функцию или манипулировать ею, это может являться тревожным сигналом. Несоответствие между заявленным и фактическим местонахождением может свидетельствовать о нечестности.

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Заметим, что возможны тревожные звонки. Но это не прямые признаки того, что тебе предают. Как бы там ни было, рекомендуем поддерживать здоровую коммуникацию со своей любимой, чтобы не потерять необходимую связь и в дальнейшем строить счастливые и гармоничные отношения.