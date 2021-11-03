Этот кризис среднего возраста ставит людей перед трудностями, заставляющими сомневаться в своих способностях. Обычно он провоцируется событием, которое оказывается чрезвычайно отрицательным. А вот некоторые признаки, которые помогут обнаружить, что твоя возлюбленная как раз борется с этим непростым временем. Твоя поддержка точно не будет лишней, поверь!

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1. Признаки депрессии

Следи за своей партнершей. Она может проявлять определенные признаки депрессии: сердиться, постоянно смотреть в пространство перед собой, не желать участвовать в каких-либо мероприятиях, внезапно плакать или испытывать проблемы со сном. На тех, кто переживает кризис средних лет, влияет негатив. А это, в свою очередь, может отразиться на отношениях.



У нее могут проявляться признаки депрессии / Фото Elisa Ventur

2. Она злится

Твоя партнерша импульсивно впадает в приступ гнева. Она также может попытаться винить тебя в своих ошибках. Знай, желание сыграть в эту игру, естественно, возникает у тех, кто переживает кризис среднего возраста. Все потому, что такие люди всегда находятся на грани, что делает их крайне капризными и раздраженными.

3. У нее постоянные сомнения

Твоя партнерша может начать сомневаться в своих давних убеждениях и ценностях. Она может чувствовать себя подавленной из-за того, во что раньше верила. Более того, все ее убеждения могут казаться ложными. Как и вся ее жизнь к этому моменту.



Она сомневается в своих убеждениях и ценностях / Фото Keenan Constance

4. Она отстранена от тебя

Твоя партнерша может отстраниться от ваших отношений. И это ты почувствуешь очень сильно. Вот некоторые из признаков:

твоя партнерша перестает сообщать тебе о своих чувствах,

перестает сближаться с тобой эмоционально,

у вас внезапно исчезает секс.

5. Она стремится к изменениям

И, казалось бы, все-таки хорошо. Но здесь нужно понимать, что в этих "переменах" тебе может просто не быть места. К примеру, она решит отправиться в поездку. Правда есть высокие шансы, что тебя с собой она не возьмет. И это неудивительно, ведь ты тоже часть того периода жизни, который у нее сейчас вызывает сомнения. Так что ей нужно разобраться со всем. И, желательно, наедине.



Она может кардинально изменить свою жизнь / Фото Sage Friedman

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