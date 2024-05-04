Залужный опубликовал сообщение в соцсетях впервые с конца февраля
Источник:фейсбук Валерия Залужного
Валерий Залужный с конца февраля ничего не постил в соцсетях, если не учитывать один репост, который он сделал в марте. Поэтому его свежая публикация, которая появилась вечером 5 мая, спровоцировала оживленное обсуждение.
Оно и не удивительно, ведь генерал показал фотографию, на которой можно увидеть, что есть еще порох в пороховницах. Валерий Залужный попал в гильзу с расстояния 25 метров!
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Залужному еще есть чем удивить
25 метров. Glock 17. Есть еще порох в пороховницах,
– написал Валерий Залужный.
Свою публикацию он сопроводил фотографией той самой гильзы, в которую ему удалось попасть. У Валерия Федоровича – соколиное зрение, не иначе!
Валерий Залужный попал в гильзу с 25 метров / Фото из фейсбука Залужного
Что за пистолет Glock 17Начнем с того, что это австрийский пистолет, который для нужд австрийской армии разработала фирма Glock. Этот пистолет стал первым образцом вооружения, которое эта фирма разработала. Более того, он оказался настолько удачным и удобным, что позже его приняли на вооружение армии Австрии под обозначением Р80.
Glock 17: основные характеристики
- Тип: самозарядный пистолет
- Выпуск: с 1982 года по настоящее время
- Вес (без патронов): 0,625 килограмма
- Длина: 186 миллиметров
- Калибр: 9 миллиметров
- Патрон: 9 на 19 миллиметров
- Темп стрельбы: до 70 выстрелов в минуту
Понятное дело, что под публикацию набежали поклонники Залужного. Они оставили целый ряд комментариев, в которых выражают восторг генералом:
- "Как говорил один человек: "А Федорович наваливает с короткого, дай Бог каждому";
- "Хороший пистолет в умелых руках всегда дает хороший результат";
- "Цель эффективно поражена. Долго Вы не давали о себе слышать. Радует, что Вы продолжаете держать себя в форме, господин генерал";
- "Новых ярких жизненных вершин и свершений! ПОБЕДЫ и Побед!";
- "Лидер! Он во всем лидер! Горжусь. Нужно возвращаться";
- "А никто даже сомнения не имел, господин генерал";
- "Нравится это, элегантно тяжелое, оружие. Вашего пороха еще на не одну сотню ягодичных мышц хватит";
- "Ювелирная работа".
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Валерий Залужный поражает своей точностью. Не исключаем, что его меткость вдохновит других попробовать повторить то же самое.