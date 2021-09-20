Чоловік припустив, що на фото, отриманих із Венери, видно живі організми. І це припущення вдерлося у незміцнілі уми любителів пошукати інопланетне.

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На Венері є життя

У період 1970-х – 1980-х років Радянський Союз відправляв кілька не надто публічних космічних місій для вивчення Венери. 10 зондів "Венера" ​​змогли привенеритися на поверхню і навіть передати на Землю якісь дані.

Усього впродовж кількох хвилин – але зображення надходили, а потім екстремальна атмосфера Венери сплюндрувала ці зонди вщент.

І все б нічого, але у 2012 році в "РИА Новости" розповіли про доктора Леоніда Ксанфомаліті, який працював у радянській програмі "Венера". Цей вчений припустив, що на фото, отриманих із зондів, зображені живі об'єкти на поверхні планети.

Довідка: атмосфера Венери – це здебільшого вуглекислий газ та азот. Вона значно щільніша та гарячіша (у середньому 467 градусів на поверхні) за земну, а ще й сповнена хмар із сірчаної кислоти, які рухаються зі швидкістю до 100 метрів на секунду.



Дехто в цих артефактах вгледів докази існування життя на Венері / Фото "Астрономический вестник"

До слова, у 2013 році Володимир Путін "з'їв" "РИА Новости", які тоді ще намагалися бути більш-менш об'єктивними у висвітленні подій. Відтоді цей бренд існує тільки як одна з титулок "России сегодня" – головного пропагандистського рупора Кремля.

Але далі про Венеру

Насправді, звісно, робити якісь висновки про життя на Венері з фото – це, м'яко кажучи, не науковий підхід.

Доктор Ксанфомаліті дозволив своєму розуму побачити закономірності у даних з низькою роздільною здатністю, які просто не є реальними,

– слушно зауважив Джонатан Хілл із NASA.

А що ж там на фото?

Кришки об’єктивів камер, які автоматично випадали зі зонда після висадки, що було передбачено конструкцією.

Розмиття, викликані впливом атмосфери Венери, і тому подібні артефакти.

А проте, хто ж слухатиме ці аргументи – куди цікавіше звучить "на Венері є життя".

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