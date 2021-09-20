Мужчина предположил, что на фото, полученных с Венеры, видно живые организмы. И эти предположения ворвались в неокрепшие умы любителей поискать инопланетное.

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На Венере есть жизнь

В период 1970-х – 1980-х годов Советский Союз отправлял несколько не слишком публичных космических миссий для изучения Венеры. 10 зондов "Венера" смогли привенеритися на поверхность и даже передать на Землю какие-то данные.

Всего в течение нескольких минут – но изображение поступали , а затем экстремальная атмосфера Венеры уничтожила эти зонды основания.

И все бы ничего, но в 2012 году в "РИА Новости" рассказали о докторе Леониде Ксанфомалити, который работал в советской программе "Венера". Этот ученый предположил , что на фото, полученных с зондов, изображены живые объекты на поверхности планеты.

Справка: атмосфера Венеры – это в основном углекислый газ и азот. Она значительно плотнее и горячее (в среднем 467 градусов на поверхности) земной, а еще и полна облаков из серной кислоты, которые движутся со скоростью до 100 метров в секунду.



Кое-кто в этих артефактах увидел доказательства существования жизни на Венере / Фото "Астрономический вестник"

К слову, в 2013 году Владимир Путин "съел" "РИА Новости", которые тогда еще пытались быть более или менее объективными в освещении событий. С тех пор этот бренд существует лишь как одна из титулок "России сегодня" – главного пропагандистского рупора Кремля.

Но продолжим о Венере

На самом деле, конечно, делать какие-то выводы о жизни на Венере с фото – это, мягко говоря, не научный подход.

Доктор Ксанфомалити позволил своему уму увидеть закономерности в данных с низким разрешением, которые просто не реальны,

– справедливо заметил Джонатан Хилл из NASA.

А что же там на фото?

Крышки объективов камер, которые автоматически выпадали из зонда после высадки, что было предусмотрено конструкцией.

Размытия, вызванные воздействием атмосферы Венеры, и тому подобные артефакты.

Но... Кто же будет слушать эти аргументы – куда интереснее звучит "на Венере есть жизнь".

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