Горе-водитель Jaguar I-Pace 4 раза врезался в соседнее авто при парковке: шокирующее видео

Ролики с горе-водителями регулярно становятся вирусными в сети. Наш новый герой стал звездой именно благодаря своим умением управлять автомобилем. А точнее, парковки. За один раз водитель Jaguar I-Pace за 2,5 миллиона гривен несколько раз стукнул соседний Toyota Aygo. Смотри видео неудачной парковки.

Видео, которое снял Даррен Питтман, показывает, как никогда не нужно парковаться. А сняли его у больницы Льюишэм, Англия. В попытке припарковать свой дорогой Jaguar I-Pace, водитель несколько раз врезался в соседний Toyota Aygo.

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Даррен Питтман именно искал место, когда увидел, что водитель не мог припарковать свой электромобиль I-Pace. В самом начале видео видно, что Jaguar и Toyota отделяют считанные сантиметры. А потом все как в тумане...

Водитель начинает движение задним ходом, и слышно громкое царапанье, когда он впервые сталкивается с компактным японским автомобилем. Затем водитель едет вперед, немного провернув колесо вправо. Во второй раз он врезается в бордюр, а потом выезжает задним ходом, снова ударяя Aygo. В общем владелец автомобиля за 2,5 миллиона гривен 4 раза врезался в Toyota.

Смотри, как водитель Jaguar I-Pace при парковке врезался в соседнее авто:

Питтман утверждает, что Jaguar уже врезался в соседний черный Ford Focus. А также призывает водителей: "Никогда не садитесь за руль машины, которая слишком велика, чтобы ее можно было припарковать".

Автор ролика утверждает, что за рулем сидел мужчина около 40 лет. И на вид он был трезвым и здоровым.

Ролик просмотрели более 200 000 раз. Также он собрал более 500 комментариев, в которых высмеивают горе-водителя:

"Тратит 2,5 миллиона гривен на новый Jaguar, но получает лицензию от Kelloggs";

"Они могут позволить себе машину, но не уроки вождения?";

"Даже с гаджетами, датчиками и камерами на борту, смотрите на этого лимона!".

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Мы настоятельно не рекомендуем повторять то, что ты увидел на видео. Мы не знаем, что нашло на водителя Jaguar I-Pace, но мы убеждены, что эту парковку он запомнит надолго. А также его страховые агенты.