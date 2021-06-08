Исследователи называют эту зону клитоуретровагинальним комплексом – или CUV. Простирается он от передней стенки влагалища к уретре, парауретральным железам и клитору. Поэтому больше не нужно искать маленькую точку на ее теле, которая бы гарантировала безудержное удовольствие.

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Стимуляция этой области не только возбуждает. Она еще и может помочь вызвать вагинальные оргазмы, которые исследователи описывают так: ощущения, какие длятся дольше и могут ощущаться по всему телу.

"С помощью ультразвука мы обнаружили, что внешняя стимуляция клитора активирует только кровообращение в самом клиторе. Зато внутренняя стимуляция во время проникновения способствует кровотоку во всех структурах CUV", – отмечает врач Джаннини.

По его словам, ты не должен сосредотачивать все свое внимание на одной маленькой точке. Тебе также следует концентрироваться на передней части ее вагинальной стенки. Лучше попасть в эту зону сзади или сверху. Хотя, отмечает врач, для каждой женщины это индивидуально. Поэтому не стесняйся спросить партнершу, в какой позиции она получает больше удовольствия.



Во время секса следует уделять внимание не только точке G / Фото Unsplash

Не стоит также забывать о руках. Например, подняв ладонь вверх, вставь в нее один или два пальца и сделай движение "иди сюда". Это стимулирует именно ту область. Вибраторы, предназначенные для стимуляции точки G, также подходят некоторым женщинам.

В общем, не стоит концентрироваться на чем-то одном. Изучай каждый сантиметр ее тела, чтобы подарить незабываемое удовольствие. Не бойся спрашивать, а также внимательно следи за реакциями ее тела!