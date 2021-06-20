Так можно это делать, или оно вредно для здоровья? В интернете много мнений по этому поводу – даже мнений экспертов, причем часто противоречивых.
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Действительно ли вредно есть зубную пасту
Да
Многие специалисты в зубной области утверждают, что есть зубные пасты нельзя.
- Потому что они содержат вещества, которые могут при попадании в желудочно-кишечный тракт нанести вред здоровью.
Нет
Но не меньшее количество экспертов в вопросах зубов имеют другое мнение. Они говорят, что концентрация активных веществ в пасте – незначительна.
- Поэтому они не вредят полости рта, не повредят и желудку.
Так где же правда – можно ту пасту есть или нет? / Фото unsplash
Вывод
На самом деле современные зубные пасты разрабатывают и производят с учетом того, что люди ее могут иногда есть.
- То есть, пасты достаточно безопасны для здоровья. А навредить они могут разве в том случае, если есть их ведрами.
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