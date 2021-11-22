Как выбрать идеальную и удобную обувь: 6 признаков, на которые стоит обратить внимание

Всем мужчинам нужна идеальная пара обуви, которую можно обуть на свадьбу, важные встречи, вечеринки или официальные мероприятия. Чтобы найти ту единственную, которая прослужит тебе не один год и будет сохранять свой внешний вид, нужно совершать покупки с умом. Мы поможем тебе в этом.

Обувь – не просто способ защитить наши ноги. Это элемент стиля, который много говорит о том, кто его носит. Хорошо одетый мужчина никогда не обует уродскую обувь. Но он также знает, что нет смысла тратить все деньги мира на брендовые изделия.

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Стильный мужчина знает, что есть важные детали, которые делают обувь элегантной и удобной. Ведь каждый из нас знает, что хуже та обувь, которая мозолит и приносит только дискомфорт. Конечно же, ты можешь совмещать костюм с кроссовками, но иногда такой образ неуместен. Мы поделимся несколькими признаками, которые позволит найти идеальную и комфортную пару классических туфель. Возьми их на вооружение.

1. Носок

Носок твоей обуви важнее, чем ты думаешь. В зависимости от стиля, он может придать твоей обуви старомодный или устаревший вид, в результате чего она повлияет на твой стиль. В целом, закругленный носок – наиболее актуален. Это классика с элегантным внешним видом.

Зато от туфель с квадратным носком мы рекомендуем отказаться. Они иногда становятся модными, а иногда – нет. Поэтому высокие шансы показаться старомодным.

2. Конструкция

Конструкция – это швы, прочность и способ изготовления обуви. Хорошая конструкция означает, что обувь будет не только крепкой, но и более элегантной, поскольку отделка определяет стиль пары обуви.



Обрати внимание на конструкцию обуви / Фото rupixen.com

Рекомендуем обращать внимание на обувь с прошитой подошвой, а также аккуратными формами. Она не должна выглядеть слишком грубой на твоей ноге.

3. Подошва

Подошва обуви также важна. Это то, что определяет, насколько скользкой будет твоя обувь в дождь или снег. А также она предполагает, насколько комфортно ты будешь чувствовать себя во время ходьбы.

Стиль подошвы также может влиять на ее элегантность: тонкая – для официальных мер, а вот толстая – для повседневной жизни.

4. Материал

Кожа, замша или синтетика. Есть несколько вариантов обуви, и нужно научиться воспользоваться каждым из них. Кожаная обувь всегда крепче и удобнее, чем обувь из синтетических материалов (кожа более податлива и приспосабливается к твоим ногам). Замшевая обувь – элегантная. Это один из деликатных материалов, поэтому его не стоит носить в дождливые дни.

Следует также помнить, что правильный уход поможет сохранять внешний вид твоей любимой обуви. Так что не ленись уделять этому достаточно времени.

5. Детали

Швы, цвет кружева, перфорация и другие элементы обуви определяют, является ли пара вне времени или просто частью современной тенденции. Классический минималистичный стиль с небольшим количеством деталей прослужит тебе дольше всего. Но ты всегда можешь выбрать более украшенную пару обуви, если она в моде.



Обрати внимание на детали и отделку обуви / Фото Marc A. Sporys

6. Цвет

В конце концов важным элементом является цвет пары обуви. Он будет определять, какой наряд подойдет к паре. Кроме того, часто от цвета зависит, является ли обувь классической независимо от тенденций.

Черный – самый элегантный цвет. Но ты тоже можешь выбрать коричневую, особенно если подбираешь одежду светлых тонов.

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Возьми на вооружение эти советы, чтобы подобрать не только идеальную, но и удобную обувь. Такая пара однозначно дополнит твой образ и многое расскажет о тебе. Напоминаем, что женщины часто обращают внимание именно на обувь своего потенциального спутника.