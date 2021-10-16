Обычным протеиновым коктейлем уже никого не удивишь. Но можно совместить приятное с полезным: кофе и коктейль. И мы знаем несколько проверенных рецептов, которые однозначно стоит попробовать!

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Мы знаем о преимуществах кофе: он вкусный, пробуждает нас и дает импульс для тренировок. Так, почему бы не объединить это черное золото с белком. Как? Просто добавь протеиновый порошок в кофе. Так ты получишь настоящую протеиновую бомбу в одной чашке!

Прежде всего, важно выбрать тип напитка. Ты хочешь вкусный горячий кофе или свежий прохладный? Что тебе нужно для его приготовления? Желательно блендер, но подойдет также и шейкер.

Теплый протеиновый кофе

Ингредиенты:

1 ½ чашки горячего кофе

1 мерная ложка протеинового порошка

Необязательно: подсластитель, например, ванильный сироп.



Рецепты приготовления протеинового кофе / Фото Unsplash

Холодный протеиновый кофе

Ингредиенты:

1 ½ чашки охлажденного кофе

1 мерная ложка протеинового порошка

Кубики льда (или, если калории не имеют значения, мороженое)

Необязательно: немного арахисового масла.

Для приготовления протеинового кофе все ингредиенты добавляем в блендер или шейкер и смешиваем. Переливаем в стакан и наслаждаемся!

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