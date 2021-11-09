К твоему вниманию крутая тренировка, которой поделился фитнес-тренер Сэм Лейхт. С ее помощью можно будет не только отлично поработать над своим телом, но и добиться желаемых результатов. Айда становиться лучшей версией себя вчерашнего.

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Особенность этого комплекса упражнений основывается на том, что он построен на выполнении планки. Но говорится не об обычной позиции, которая уже стала довольно заезженной, а о прокачанных вариантах. Именно их Сэм Лейхт и предлагает исполнять, чтобы получить вожделенные шесть кубиков пресса.

Напоминаем, что перед тренировкой нужно изрядно разогреться. Это позволит не только ускорить рост мышц, но и избежать травматизма. Итак, сначала – разминка, а потом уже выполнение упражнений.

Сэм Лейхт призывает выполнять 3 раунда по 8 повторений каждого упражнения.

Как накачать 6 кубиков пресса – комплекс упражнений

Боковая планка со скручиванием

Скручивание, лежа на боку

Подъем ног в штопоре

Тяга вниз в боковой планке

Боковая планка с перекатыванием

Смотри на видео, как правильно выполнять комплекс упражнений:

Этот комплекс упражнений можно использовать, как суперсет или добавить к своему привычному распорядку тренировок. Это позволит не только достичь лучших результатов, но и придать определенное разнообразие работе над своим телом.

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Выполняй каждое повторение на совесть, выкладывайся по полной. Все это позволит не только ежедневно становиться лучшей версией себя вчерашнего, но и очень скоро увидеть в зеркале отражение, о котором ты всегда мечтал.

Текст публикации Сэма Лейхта

Проведите пальцем по экрану и сохраните эту удивительную тренировку под наклоном! Есть ли тренировки, которые вы хотели бы увидеть? Напишите в комментариях.

Выполняйте 3 раунда по 8 повторений каждого упражнения. Это круто!