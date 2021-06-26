Заниматься домашними делами – вредно для мужчин

Не нравится мыть посуду и убрать в квартире? Не беда. Теперь есть научно обоснованный и буквально железобетонный аргумент, почему ты этого можешь не делать.

Ученые из Университета Нотр-Дам в американском штате Индиана провели большое исследование о том, как согласие супруга выполнять домашнюю работу влияет на его карьеру. И оказалось, что – плохо.

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Ученые доказали, что мужчинам вредно выполнять домашнюю работу

Не будем подробно останавливаться на методологии исследования, ведь самое интересное в нем – выводы. Ученые обнаружили, что все женатые мужчины, которые отказывались дома убирать, стирать и тому подобное – имели большую зарплату.

Работает ли эта формула в парах, которые еще не находятся в браке – к сожалению, пока неизвестно.

Заметьте, никто и не пытается объяснить эту ситуацию сквозь призму сексизма: вроде как вот как хорошо работает старая патриархальная модель брака, которая женщине отдает роль домохозяйки, а мужчине – добытчика.

Нет, просто мужчины, которые не занимаются домашними делами, имеют больше времени и сил на работу, а значит – имеют больше шансов заработать больше (уж прости за такую тавтологию).



Домашние дела – неужели они действительно не для мужчин? / Фото unsplash

Родной дом и работа мечты: где найти компромисс

С другой стороны, домашние дела тоже надо делать – ведь бардак дома карьере не поможет. Даже может повредить, если будет вызывать чувство дискомфорта.

Поэтому о том, кто, когда и как будет наводить дома порядок – надо со своей половинкой договариваться. А если не получится...

Что ж, мы возьмем на себя полномочия здесь что-то советовать. А вот исследователи из Индианы советуют взять на себя решение этой проблемы... Кому бы ты думал? Работодателю!

Мол, они должны стимулировать своих сотрудников, обеспечивая им, например, корпоративную прачечную, кулинарию и горничную.

Что же, понятие "работа мечты" приобретает все более широкие границы ;)

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