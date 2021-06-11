Исследователи из Университета Брауна отмечают, что "эффект первой ночи" больше связан с выражением "сон с одним открытым глазом". Более того: они объяснили, почему так происходить.

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Почему возникает эффект первой ночи?

Чувство плохого сна при изменении кровати широко распространено. Некоторые люди связывают это с привычкой тела, другие – с адаптацией к новой подушке или матрасу. Также существуют теории о стрессе, связанном с изменениями. Неудивительно, что при поселении в гостиницу тебе очень трудно заснуть в первую ночь. А состояние это называют "эффектом первой ночи".

Эксперты из Университета Брауна изучили эту проблему. Они обнаружили в ходе лабораторных экспериментов со сном, какие изменения всегда возникали в первую ночь. Потом они решили сравнить данные ментальных волн во время сна в ту первую ночь с последующей.



Уснуть на новом месте в первую ночь может быть очень непросто / Фото Unsplash

В исследовании, опубликованном в академическом журнале Current Biology , удалось предложить объяснение "эффекта первой ночи".

Автор исследования Юкка Сасаки, профессор когнитивных, лингвистических и психологических наук в Университете Брауна отмечает, что сон на новом месте – непростая задача. Согласно с исследованием, объяснение элементарное: его можно описать как "сон с одним открытым глазом". Эта метафора сохранения определенного внимания даже во время сна оказалась лучшим объяснением "эффекта первой ночи".

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Хотя ситуация с открытыми глазом не происходит буквально, данные показывают, что левое полушарие мозга остается активным во время глубокого сна. Интересно, что на следующий день в той же кровати его активность возвращается к состоянию покоя.

Сон на новом месте заставляет часть мозга быть более склонной к пробуждению во время фазы глубокого сна. Это делает ночь тяжелее, а восстановление – практически невозможно.

Твоя левое полушарие в первую ночь на новом месте включает режим сохранения. Организм начинает буквально караулить, чтобы защитить себя.

Полусонный, как киты или дельфины

Это настоящее открытие, которое объясняет общее чувство среди тех, кто часто путешествует. Однако эксперимент больше связан с млекопитающими, например, дельфинами и китами. Они должны содержать часть своего мозга в бодром состоянии, чтобы всплыть на поверхность и дышать во время сна.



Во время сна на новом месте твой организм находится в режиме самосохранения / Фото Unsplash

"Насколько нам известно, региональная асимметричная активность, связанная с эффектом первой ночи, никогда не регистрировалась у людей", – отметили ученые в своем исследовании.

Теперь ученые попытаются углубиться в этот эффект первой ночи, чтобы объяснить изменение поведения в течение ночи. Сасаки не исключает, что полушарие наблюдения будет чередоваться в течение длительного промежутка времени.

В любом случае эксперимент показал, что простыни, подушки, матрасы или шум не виноваты, если в первую ночь на новом месте труднее заснуть. На самом деле это процесс защиты и оповещения о новой среде. Ученые резюмировали, что отключится он может только на следующий день.