Как распространяется депрессия

Как правило, депрессия возникает среди людей, которые проводят много времени вместе или близких, например, среди членов семьи или коллег по работе. Вот почему существует такой термин как "токсичная среда". Эмоции же могут передаваться от одного человека другому – чье-то счастье или смех могут быть заразными, но так же и грусть и плохое настроение.

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Но еще раз подчеркнем, депрессия – это не вирус, она не передается контактным путем или потому, что кто-то в депрессии чихнул рядом. Заразность депрессии связана с тем, что эмоциональное состояние одного человека может влиять на эмоциональное состояние других людей рядом.

В рамках социальной сети (нет, не в фейсбуке, а в сети, которую формируют друзья, коллеги, партнеры и ак далее) могут распространяться как положительные, так и негативные эмоции. Это называют автоматической мимикрией, которая является бессознательной и автоматической тенденцией подражать людям, с которыми мы проводим много времени.



Есть несколько простых советов, которые могут помочь снизить риск "заразиться" депрессией / Фото master1305@ freepik

Можно ли оградить себя от депрессии

Конечно! Есть несколько простых вещей, которые могут помочь снизить риск развития депрессии, а также помочь почувствовать больше благополучия и удовлетворенности. Речь идет о следующем:

Физические упражнения. Они полезны для тела, для поддержания здорового веса и психического здоровья. Упражнения, особенно аэробные, помогают высвободить эндорфины, улучшающие самочувствие и настроение. А если заниматься на свежем воздухе, это еще лучше, поскольку солнечный свет также необходим для борьбы с депрессией и унынием.

Они полезны для тела, для поддержания здорового веса и психического здоровья. Упражнения, особенно аэробные, помогают высвободить эндорфины, улучшающие самочувствие и настроение. А если заниматься на свежем воздухе, это еще лучше, поскольку солнечный свет также необходим для борьбы с депрессией и унынием. Поиск друзей, партнеров и родственников. Во время времяпрепровождения с людьми, которых ты любишь, вы вместе создаете сообщество и сеть поддержки, что также полезно для психического здоровья и счастья и помогает снизить риск депрессии. Одиночество очень плохо влияет на самочувствие, поэтому важно находить время, чтобы работать со своими отношениями и хорошо проводить время с друзьями.

Во время времяпрепровождения с людьми, которых ты любишь, вы вместе создаете сообщество и сеть поддержки, что также полезно для психического здоровья и счастья и помогает снизить риск депрессии. Одиночество очень плохо влияет на самочувствие, поэтому важно находить время, чтобы работать со своими отношениями и хорошо проводить время с друзьями. Короткие перерывы. Постоянная занятость, переутомление, погружение в компьютер во время работы – не лучшее для психического здоровья, поскольку все это может привести к тому, что ты будешь чувствовать себя подавленным, напряженным, тревожным и истощенным. Желательно делать короткие перерывы в течение дня, чтобы ты мог очистить свой ум и расслабиться, а также понять, что перерыв не делает тебя худшим работником.

Постоянная занятость, переутомление, погружение в компьютер во время работы – не лучшее для психического здоровья, поскольку все это может привести к тому, что ты будешь чувствовать себя подавленным, напряженным, тревожным и истощенным. Желательно делать короткие перерывы в течение дня, чтобы ты мог очистить свой ум и расслабиться, а также понять, что перерыв не делает тебя худшим работником. Хороший сон и правильное питание. Они также оказывают большое влияние на психическое здоровье. Старайся спать не менее 7 – 8 часов каждую ночь и питайся сбалансированной, здоровой пищей, богатой питательными веществами, необходимыми телу и разуму для нормального функционирования.

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