Ученые иногда сравнивают Землю с Венерой и Марсом. Зачем? Чтобы лучше понять формирование и состав нашей планеты.

Ведь все три каменисты, и являются частью внутренней Солнечной системы. То есть, расположены между Солнцем и поясом астероидов.

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Венера

Венера почти полностью окутана углекислым газом и густыми облаками токсичной серной кислоты, которые задерживают солнечное тепло.

Что, в свою очередь, приводит к парниковому эффекту.

То есть, хотя Венера и не ближайшая к Солнцу, она таки самая горячая планета Солнечной системы.

NASA хочет на Венеру. Но там понимают, что космические корабли нужно создать гораздо более защищенными:

Чтобы они выдерживали невероятное давление (в 90 раз больше земного).

И температуру (на поверхности Венеры редко бывает меньше 475 градусов по Цельсию).



Земную атмосферу часто сравнивают с марсианской и венерианской / Фото unsplash

Марс

Атмосфера Марса тоже в основном содержит углекислый газ. А еще – следы азота, аргона, даже кислорода, да и некоторых других газов.

По данным NASA, атмосфера Марса где-то в 100 раз тоньше, чем атмосфера Земли.

Однако так не было в давнем-давнем прошлом, когда Марс был куда более влажным и теплым (миллиарды лет назад).

Впрочем, голубого неба не было. Если бы ты тогда стоял на Марсе и смотрел на небо, то видел бы все в красных оттенках – из-за зависших в воздухе частиц пыли. Потому, к слову, Марс и зовут Красной планетой.

Сейчас из-за тонкой атмосферы Марс очень быстро теряет солнечное тепло.

Даже на марсианском экваторе температура редко превышает 24 – 32 градуса по Цельсию у поверхности.

И Земля

Атмосфера Земли защищает нашу планету от жара и радиации Солнца, а еще дает нам кислород, которым мы дышим.

Однако не кислород (хотя он и имеет решающее значение для жизни на Земле) является основным компонентом нашей атмосферы.

78% ее состава – это азот. 21% – кислород. 0,93% – аргон. И всего 0,04% – углекислый газ.

Подробнее об атмосфере Земли – читай вот по этой ссылке. А про слои защитного покрывала нашей планеты – вот здесь.

Заметим, что. Ее официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, собирающую научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь позволит восстановить репутацию привилегированного космического государства на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.