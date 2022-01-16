Адже усі три є кам'янистими, і є частиною внутрішньої Сонячної системи. Тобто, розташовані між Сонцем і поясом астероїдів.
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Венера
Венера майже повністю оповита вуглекислим газом та густими хмарами токсичної сірчаної кислоти, які затримують сонячне тепло.
- Що, своєю чергою, призводить до парникового ефекту.
- Тобто, хоч Венера й не найближча до Сонця, вона є найгарячішою планетою Сонячної системи.
NASA хоче на Венеру. Але й розуміє, що космічні кораблі треба створити набагато захищеніші:
- Щоб вони витримували неймовірний тиск (у 90 разів більший за земний).
- І температуру (на поверхні Венери рідко коли буває менша за 475 градусів за Цельсієм).
Земну атмосферу часто порівнюють з марсіанською й венеріанською / Фото unsplash
Марс
Атмосфера Марса також здебільшого містить вуглекислий газ. А ще – сліди азоту, аргону, навіть кисню, ну й деяких інших газів.
- За даними NASA, атмосфера Марсу десь у 100 разів тонша, ніж атмосфера Землі.
- А проте так не було давньому-давньому минулому, коли Марс був куди вологішим і теплішим (мільярди років тому.
Утім, блакитного неба там не було. Якби ти тоді стояв на Марсі й дивився на небо, то бачив би усе у червоних відтінках – через частинки пилу, які зависли в повітрі. Саме тому, до слова, марс і називають Червоною планетою.
- Зараз же через тонку атмосферу Марс дуже швидко втрачає сонячне тепло.
- Навіть на марсіанському екваторі температура рідко переважає 24 – 32 градуси за Цельсієм біля поверхні.
І Земля
Атмосфера Землі захищає нашу планету від жару та радіації Сонця, а ще – дає нам кисень, яким ми дихаємо.
- А проте не кисень (хоч він і вирішальне значення для життя на Землі має) є основним компонентом нашої атмосфери.
- 78% її складу – це азот. 21% – кисень. 0,93% – аргон. І всього 0,04% – вуглекислий газ.
Детальніше про атмосферу Землі – читай ось за цим посиланням. А про прошарки захисного покривала нашої планети – ось тут.