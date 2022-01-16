Ведь все три каменисты, и являются частью внутренней Солнечной системы. То есть, расположены между Солнцем и поясом астероидов.
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Венера
Венера почти полностью окутана углекислым газом и густыми облаками токсичной серной кислоты, которые задерживают солнечное тепло.
- Что, в свою очередь, приводит к парниковому эффекту.
- То есть, хотя Венера и не ближайшая к Солнцу, она таки самая горячая планета Солнечной системы.
NASA хочет на Венеру. Но там понимают, что космические корабли нужно создать гораздо более защищенными:
- Чтобы они выдерживали невероятное давление (в 90 раз больше земного).
- И температуру (на поверхности Венеры редко бывает меньше 475 градусов по Цельсию).
Земную атмосферу часто сравнивают с марсианской и венерианской / Фото unsplash
Марс
Атмосфера Марса тоже в основном содержит углекислый газ. А еще – следы азота, аргона, даже кислорода, да и некоторых других газов.
- По данным NASA, атмосфера Марса где-то в 100 раз тоньше, чем атмосфера Земли.
- Однако так не было в давнем-давнем прошлом, когда Марс был куда более влажным и теплым (миллиарды лет назад).
Впрочем, голубого неба не было. Если бы ты тогда стоял на Марсе и смотрел на небо, то видел бы все в красных оттенках – из-за зависших в воздухе частиц пыли. Потому, к слову, Марс и зовут Красной планетой.
- Сейчас из-за тонкой атмосферы Марс очень быстро теряет солнечное тепло.
- Даже на марсианском экваторе температура редко превышает 24 – 32 градуса по Цельсию у поверхности.
И Земля
Атмосфера Земли защищает нашу планету от жара и радиации Солнца, а еще дает нам кислород, которым мы дышим.
- Однако не кислород (хотя он и имеет решающее значение для жизни на Земле) является основным компонентом нашей атмосферы.
- 78% ее состава – это азот. 21% – кислород. 0,93% – аргон. И всего 0,04% – углекислый газ.
Подробнее об атмосфере Земли – читай вот по этой ссылке. А про слои защитного покрывала нашей планеты – вот здесь.