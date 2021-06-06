На новых фотографиях Злата Огневич позирует в сексуальном летнем платье. А максимальной пикантности кадрам добавляют лимоны, которые она с большим магнетизмом выжимает. Мы просто заворожены невероятной красотой певицы и главной героини нового сезона шоу "Холостячка".

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"Когда жизнь тебе преподносит лимоны – делай из них лимонад", – написала она под постом.

О таком лимонаде можно только мечтать. А пока остается только поставить лайк под публикацией Златы Огневич, а также не полениться присоединиться к армии ее комментаторов. Традиционно лови лучшее, что написали под постом певицы:

"Так лимонад еще никто не делал";

"Красотка";

"Я вас не узнала. Подумала, что это какая-то топовая американская модель";

"Роскошно";

"Лимон лимоном, а ты сладкая";

"Чрезвычайно невероятная";

"Еще несколько фото и придется на "Холостячку" идти";

"Шикарные фото. Лучшая украинская модель".

Мы целиком и полностью согласны с каждым комментарием. Злата Огневич вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы уже не можем дождаться новых соблазнительных кадров от сексуальной певицы. Если раньше она уже примерила образ Моники Беллуччи , то очень интересно, чем же она удивит нас в следующий раз.