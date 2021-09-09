А как начать сравнивать первое со вторым, то глаза на лоб полезут от удивления. И вот почему – потому что многие люди до сих пор верят, что...
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NASA врет
До сих пор есть люди, которые действительно считают, что NASA не исследует космос, а генерирует космические мистификации.
- Люди, которые верят в этот бред, в соцсетях будут агрессивно убеждать тебя, что космические фотографии Марса, Плутона и даже Земли – подделка, созданная компьютером.
Напомним, NASA создали в 1958 году "для исследования проблем полета в атмосфере Земли и за ее пределами, а также для других целей".
- С тех пор NASA вывела сотни спутников на орбиты Земли, Луны и нескольких других космических тел.
- NASA отправила космические аппараты, которые вращались, облетали или приземлялись на каждой планете Солнечной системы.
- NASA отправляла космонавтов на орбиту, на Международную космическую станцию.
И это только начало!
Космос – источник знаний, источник мифов... / Коллаж 24 канала
Земля плоская
Очень популярный миф, который базируется в основном на банальном "нигде не видно, чтобы Земля округлялась". Аргументы сторонников этого мифа "поражают":
- Что горизонт всегда расположен на уровне глаз (и неважно, что размер кругозора человека в буквальном смысле этого слова не может идти ни в какое сравнение с размером нашей планеты).
- Что нет видео вращения Земли из космоса (это просто ложь) и другие подобные глупости.
Все эти "аргументы" даже не возникали бы, если бы их авторы хорошо учились хотя бы в средней школе.