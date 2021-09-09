А как начать сравнивать первое со вторым, то глаза на лоб полезут от удивления. И вот почему – потому что многие люди до сих пор верят, что...

Стоит знать В Киеве состоится BAROMETER Show 2021: тема нынешнего мероприятия

NASA врет

До сих пор есть люди, которые действительно считают, что NASA не исследует космос, а генерирует космические мистификации.

Люди, которые верят в этот бред, в соцсетях будут агрессивно убеждать тебя, что космические фотографии Марса, Плутона и даже Земли – подделка, созданная компьютером.

Напомним, NASA создали в 1958 году "для исследования проблем полета в атмосфере Земли и за ее пределами, а также для других целей".

С тех пор NASA вывела сотни спутников на орбиты Земли, Луны и нескольких других космических тел.

NASA отправила космические аппараты, которые вращались, облетали или приземлялись на каждой планете Солнечной системы.

NASA отправляла космонавтов на орбиту, на Международную космическую станцию.

И это только начало!



Космос – источник знаний, источник мифов... / Коллаж 24 канала

Земля плоская

Очень популярный миф, который базируется в основном на банальном "нигде не видно, чтобы Земля округлялась". Аргументы сторонников этого мифа "поражают":

Что горизонт всегда расположен на уровне глаз (и неважно, что размер кругозора человека в буквальном смысле этого слова не может идти ни в какое сравнение с размером нашей планеты).

Что нет видео вращения Земли из космоса (это просто ложь) и другие подобные глупости.

Все эти "аргументы" даже не возникали бы, если бы их авторы хорошо учились хотя бы в средней школе.