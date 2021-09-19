Веришь? И правильно, что нет. Так называемая теория о Немезиде, как говорят ученые, является обычной статистической выдумкой. Но знать о ней – интересно.

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Немезида регулярно уничтожает жизнь на Земле

Старая теория о так называемой Немезиде: мол, где-то на краю Солнечной системы летает эта "звезда смерти", и своими орбитальными движениями будоражит кометы в Облаке Оорта (это зона замерзших камней в космосе).

И вот гравитация этой звезды коварно бросает кометы внутрь Солнечной системы – да даже просто в Землю.

Идея, собственно, в том, что именно эти откинутые Немезидой кометы и ставали причиной массовых вымираний видов (например, динозавров) на нашей планете – каждые 27 миллионов лет.



Вот она какая – загадочная Немезида? / Фото unsplash

Это, конечно, миф. В 2011 году ученые пришли к выводу , что:

Такая теория маловероятна , так как даже удары известных комет в записанной истории не происходили с какой-либо регулярностью.

А шаблон, используемый в мистификации, является статистической выдумкой , попыткой "исследователей" найти закономерности там, где их нет.

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