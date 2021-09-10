Ты уже знаешь, что о космосе иногда говорят откровенные глупости, давно опровергнутые. Что земля плоская, например.

К сожалению, таких мифов еще очень и очень много. Ну, вот, например, многие до сих пор верят, что...

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Человечество уничтожит Девятая планета

Ученые эту так называемую Девятую планету Солнечной системы действительно давно ищут, чтобы объяснить движение некоторых объектов в поясе Койпера (огромная область замерзших объектов за пределами Нептуна).

Но миф о ее опасности возник в 2016 году с простой газетной статьи. В New York Post написали, что "ученые нашли планету, которая может уничтожить Землю уже через месяц".

Заголовок так себе – на самом деле ученые только предположили ее существования, и озвучили возможные и очень-очень потенциальные угрозы от нее (вроде астероидов и комет, которые почему-то от этой планеты будут улетать).

Американцев на Луне не было

Все миссии Apollo на Луну были подделаны? Такое утверждение можно часто встретить на территории интернета, хотя оно давно опровергнуто.



На луне "никого не было", но девятой планеты боятся... / Коллаж 24 канала

Между 1969 и 1972 годами 12 астронавтов ходили по Луне, но это стало не только научным прорывом в изучении космоса, но и источником множества теорий заговора. Их авторы спрашивали:

Почему на фотографиях на небе безоблачной Луны нет звезд?

Почему флаг США качается словно от ветра, хотя на Луне ветров нет?

Почему на почве есть следы космонавтов, но нет следов лунного модуля от приземления?

На эти вопросы ответы есть в школьном курсе физики:

Звезд нет по той же причине, почему их не видно и на Земле днем – яркое сияние Солнца размывает свет звезд.

Флаги США имели вшитые металлические стержни – да, для картинки, иначе просто висели бы тряпками.

А следов не от модуля, так как его масса давила на поверхность более равномерно, чем масса астронавта в сапогах.

Верь или не верь, но остальные замечания к программам Apollo развеиваются так же элементарно. Тем не менее мифы о ней все еще живут.

Здесь подробнее Были ли американцы на Луне: мифы о фальшивости высадки Apollo 11

Заметим, что вЕе официальным партнером стал бренд. Он в сотрудничестве с компанией Spacebit отправят на спутник Земли технику, которая будет собирать научные данные. Для Украины этот проект чрезвычайно важен, ведь он позволит восстановить репутацию привилегированной космической державы на мировой арене, даст толчок к развитию украинских коммерческих космических проектов, а также будет способствовать популяризации космической тематики среди украинцев.