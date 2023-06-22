А все потому, что им надоело быть хорошими людьми. Теми, кто всегда готов помочь людям. Итак, вот знаки Зодиака, которые склонны дружить с лжецами и манипуляторами.
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1. Близнецы
У них двуликий характер. Они иногда лгут то здесь, то там, чтобы выйти из затруднительного положения. Для этого им нравится быть рядом с людьми, имеющими такую же личность, как и они. Кажется, что Близнецы не могут терпеть праведность людей, говорящих правду.
2. Лев
Они очень доверчивы, когда дело доходит до знакомства с друзьями. Они верят кому-либо с первого взгляда и, кажется, не могут понять, кто говорит правду, а кто нет. Их хорошая натура не может распознать лжецов и манипуляторов. Но Львам нравятся лжецы, потому что они представляют очень фальшивую, блестящую личность.
Львам нравятся лжецы из-за яркой обертки / Фото Wayhomestudio
3. Весы
Им тяжело принять решение, потому что они слишком много думают о людях. Они настолько внимательны к людям, что не в состоянии отличить правильное от неправильного. В конце концов Весы могут увидеть хорошее во лжецах и манипуляторах и подружиться с ними.
4. Скорпион
Они очень скептически относятся к людям, говорящим правду. Они считают, что честные люди – это большие хвастуны. Из-за своей концепции они пытаются быть только со лжецами и манипуляторами, потому что они чувствуют себя комфортно в этом окружении.
5. Водолей
Они слишком доверяют другим людям. Они не могут определить, кто лжец, а кто честный человек с самого начала. Из-за своей невежества они дружат со лжецами и нечестными людьми, которые опять-таки предают их и в конце концов убегают.
Водолеи могут стать жертвами измены / Фото yanalya
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Эти знаки Зодиака очень осторожны в выборе друзей
Овен, Телец, Рак, Дева, Стрелец, Козерог и Рыбы очень осторожны в выборе друзей. Они не будут дружить с кем попало. Они будут пытаться узнать человека лучше, прежде чем назвать его своим другом.