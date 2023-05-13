Они очень искусны в обмане или манипуляции, чем другие. А все благодаря своим природным чертам или склонностям. Итак, вот 5 знаков Зодиака, которые, скорее всего, очень хорошо умеют лгать!

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1. Близнецы

Близнецы известны тем, что являются мастерами общения, и это умение иногда может быть использовано в обманчивых целях. Они приспосабливаются и сообразительны, что может сделать их очень убедительными лжецами. Они тоже способны запутать людей своими словами и действиями.



Близнецы – мастера общения и могут это использовать / Фото marymarkevich

2. Весы

Весы известны своим обаянием и стремлением к гармонии и равновесию. Иногда это может заставить их говорить неправду или скрывать информацию во избежание конфликта или сохранения положительного имиджа. Они также могут соврать во избежание стрессовой ситуации.

3. Скорпион

Они известны своими сильными эмоциями и способностью хранить секреты. Это делает их искусными в сокрытии правды и манипулировании другими для достижения своих целей. Они тоже очень загадочны и интригующие. Они не дают никому догадаться о своих подлинных намерениях.

4. Стрелец

Стрельцы любят приключения и полны духа. Они тоже любят быть среди людей. Чтобы произвести на них впечатление, они могут иногда извращать правду или придумывать истории, чтобы поразить других или добавить ситуации азарта.



Стрельцы могут извращать правду, чтобы не обидеть / Фото drobotdean

5. Рыбы

Они известны своим творчеством и воображением, что иногда может заставить их придумывать истории или преувеличивать правду. Их эмпатическая натура также может сделать их искусными во лжи, чтобы сберечь чьи-то чувства.

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Эти знаки Зодиака очень честны

Овен, Телец, Рак, Лев, Дева, Козерог и Водолей очень честны и откровенны в своих чувствах. Они не будут врать, даже если они находятся в затруднительном положении. Они будут стоять на своем и будут поощрять других делать то же самое.