Работа над твоим телом зависит от множества факторов. Один из них – генетика. Поэтому, если от природы ты худой, то и поработать придется плодотворно. К счастью, Джефф Кавальер знает, что тебе нужно!

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Как накачать руки худому парню

Первое упражнение на бицепс – строгое сгибание рук. Кавальер рекомендует выбирать вес, который будет сложным и поставить себя в диапазон от 5 до 6 повторений. Движение он предлагает выполнять спиной к стене, чтобы избавиться от инерции.

"Стена служит обратной связью, чтобы предотвратить дополнительный импульс. Ты должен держать затылок, верхнюю часть спины и ягодицы в контакте со стеной на протяжении всего сета", – подчеркивает он.

Затем Кавальер дополняет это упражнением чит-сгибанием рук и использует импульс, которого ранее избегал. В этом случае он предлагает выполнять 5 или 6 повторений. Общее количество подходов – 3.

Далее идет наклонная версия жима на бицепс.

"Тебе нужно не перегружать предплечья, которое иногда доминирует над сгибанием рук, особенно когда ты устаешь. Все, на чем ты сосредотачиваешься, – поднять верхнюю часть этой гантели прямо к потолку", – добавляет он.

Он рекомендует выполнять 3 подхода по 8 – 12 повторений.

Последнее упражнение на бицепс, которое рекомендует Кавальер, – сгибание рук через плечо с молоточком. Его следует выполнять в 2 или 3 подходах по 10 – 12 повторений. Если же твоя цель заключается исключительно в размере и эстетике, а не в силе, это хороший способ заполнить ширину рукавов рубашки.

Когда дело доходит до обработки трицепса, Кавальер рекомендует разгибание лежа на грифе EZ. Но это делается для того, чтобы больше растянуть длинную головку трицепса, а также помочь привлечь эту мышцу. Во второй половине движения он сразу переходит к вариации жима JM.

"Да, мне помогают плечи и грудь. Но из-за того, что мои локти напряжены, большая часть работы здесь выполняется трицепсами", – говорит тренер.

Смотри на видео, как правильно выполнять упражнения от Джеффа Кавальера:

Затем он предлагает "покачивающую" вариацию отжиманий на трицепс.

"Основная цель здесь – удерживать скакалку перпендикулярно предплечью в течение всего отжимания... пытаясь максимально напрягать трицепсы", – рекомендует он.

Наконец Кавальер демонстрирует отдачу трицепса. Это способ увеличения размера в этой области. Для этого тренер рекомендует выполнять это упражнение под наклоном, чтобы в очередной раз исключить любой импульс или раскачку.

"Ключевым моментом здесь является удержание локтей дальше за моим телом, потому что я хочу привести эту длинную головку трицепса в максимально сжатые состояние. Чтобы добиться этого, рука должна быть снова вытянутой позади тела", – отмечает Кавальер.

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