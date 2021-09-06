Дуже добре, якщо не виникне таких ситуацій, коли треба буде оборонятися від нападника. Але треба знати, як це зробити.

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Ефективні проти нападника удари ліктем

У рукопашному бою є кілька ефективніших тактик, ніж просто удар ліктем у нападника навгад. Лікоть застосовують часто, адже він є однією з найтвердіших частин людського тіла. А ще він гострий.

Важливо й те, що ліктем можна сильно вдарити нападника, навіть якщо той притис тебе до себе або до землі.

І, звісно, блокування удару нападника ліктем – також чудовий варіант.

Куди не глянь – самі переваги.

Отже, вміння ефективно відбиватися ліктем від нападника – обов'язкова частина арсеналу самооборони кожної людини.

Ось три саме такі – ефективні – способи, як завдавати удару ліктем: горизонтальний, зворотний горизонтальний та вертикальний.



Ефективні удари ліктем / Фото Art of Manliness

Зверни увагу: сила удару ліктем відчутно залежить від обертання стегон і тулуба.

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