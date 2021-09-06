Дуже добре, якщо не виникне таких ситуацій, коли треба буде оборонятися від нападника. Але треба знати, як це зробити.
Варто знати У Києві відбудеться BAROMETER Show 2021: тема цьогорічного заходу
Ефективні проти нападника удари ліктем
У рукопашному бою є кілька ефективніших тактик, ніж просто удар ліктем у нападника навгад. Лікоть застосовують часто, адже він є однією з найтвердіших частин людського тіла. А ще він гострий.
- Важливо й те, що ліктем можна сильно вдарити нападника, навіть якщо той притис тебе до себе або до землі.
- І, звісно, блокування удару нападника ліктем – також чудовий варіант.
Куди не глянь – самі переваги.
- Отже, вміння ефективно відбиватися ліктем від нападника – обов'язкова частина арсеналу самооборони кожної людини.
Ось три саме такі – ефективні – способи, як завдавати удару ліктем: горизонтальний, зворотний горизонтальний та вертикальний.
Ефективні удари ліктем / Фото Art of Manliness
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