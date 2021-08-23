Доктор Марк Філліпс – кримінальний психолог, інструктор з бойових мистецтв і консультант з безпеки. А це означає, що він таки дещо знає про те, як подбати про себе. Тож не дивно, що на ютуб-каналі Fight SCIENCE він регулярно ділиться бойовим досвідом і поглядами на злочинну поведінку. Усе для того, щоб люди навчилися захищатися.

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"Брудний" трюк, який зупинить удар

У новому ролику, яким він поділився на тижні, Філліпс демонструє простий, але надзвичайно ефективний "брудний" трюк. Його можна використовувати для майже миттєвого відбивання атак зловмисника.

Суть така: коли зловмисник завдає удар, піднеси руку до його обличчя якомога швидше, з розкритою долонею.

Це застає його зненацька. А також допомагає, пояснює він, якщо ти ворушиш пальцями.

Рух Філліпса схожий (за результатом, якщо не за технікою) на ляпас Стоктона, якому віддають перевагу багато бійців MMA. Усе для того, щоб дезорієнтувати своїх супротивників.

Дивися на відео, як правильно виконувати "брудний" трюк:

Якщо ж цей удар не допоміг, то ми рекомендуємо скористатися порадами від сенсея Сета. Він показав кілька ефективних ударів, які допоможуть відбитися від нападника.

Ми, звичайно ж, маємо надію, що ані "брудний" трюк від Марка Філліпса, ані прийоми від сенсея Сета тобі не знадобляться. Але краще усі їх знати, щоб у найбільш невідповідний момент дати собі раду.

Твоя сила – найкращий помічник, тож лови поради: