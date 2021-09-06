Очень хорошо, если не возникнет таких ситуаций, когда нужно будет обороняться от агрессора. Но надо знать, как это сделать.

Стоит знать В Киеве состоится BAROMETER Show 2021: тема нынешнего мероприятия

Эффективные против нападающего удары локтем

В рукопашном бою есть несколько более эффективных тактик, чем просто удар локтем в нападающего наугад. Локоть применяют часто, ведь он является одной из самых твердых частей человеческого тела. А еще он острый.

Важно и то, что локтем можно сильно ударить нападающего, даже если тот прижал тебя к себе или к земле.

И, конечно, блокировка удара нападающего локтем – также отличный вариант.

Куда ни глянь – одни преимущества.

Таким образом, умение эффективно отбиваться локтем от агрессора – обязательная часть арсенала самообороны каждого человека.

Вот три именно таких – эффективных – способа, как наносить удар локтем: горизонтальный, обратный горизонтальный и вертикальный.



Эффективные удары локтем / Фото Art of Manliness

Обрати внимание : сила удара локтем ощутимо зависит от вращения бедер и туловища.