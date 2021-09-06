Очень хорошо, если не возникнет таких ситуаций, когда нужно будет обороняться от агрессора. Но надо знать, как это сделать.
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Эффективные против нападающего удары локтем
В рукопашном бою есть несколько более эффективных тактик, чем просто удар локтем в нападающего наугад. Локоть применяют часто, ведь он является одной из самых твердых частей человеческого тела. А еще он острый.
- Важно и то, что локтем можно сильно ударить нападающего, даже если тот прижал тебя к себе или к земле.
- И, конечно, блокировка удара нападающего локтем – также отличный вариант.
Куда ни глянь – одни преимущества.
- Таким образом, умение эффективно отбиваться локтем от агрессора – обязательная часть арсенала самообороны каждого человека.
Вот три именно таких – эффективных – способа, как наносить удар локтем: горизонтальный, обратный горизонтальный и вертикальный.
Эффективные удары локтем / Фото Art of Manliness
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