Топова українська блогерка Саша Чистова цього тижня влаштувала справжню провокацію для своїх прихильників. Зірка інстаграму виклала в мережу відео та фото, на яких вона позує не лише у відвертому вбранні, а й поголеним черепом. Це добряче налякало її фанатів. Але потім вона сама зізналася, що це був лише грим.

Ми ж на Men 24 рекомендуємо глянути сміливе фото, яке Саша Чистова виклала на своїй сторінці в інстаграмі. На ньому дівчина позує у піджаку на голе тіло. Виглядає дуже круто!

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Це фото зірка інстаграму супроводжує текстом, у якому пояснює, що "лисина" – грим. Але, здається, підписники Саші Чистової не надто активно читають те, що вона пише. Тож дехто почав нахвалювати нову зачіску блогерки:

"Дуже сподобався образ. Такі інопланетяночка";

"Круто, мені сподобалося!";

"В тебе ідеальний череп";

"Найкрасивіша у світі";

"Саша, ти як завжди бомба";

"Як завжди – сміливо, круто і надихаюче";

"Тобі дуже личить";

"Просто вау. Неймовірно стильно";

"Це екстремально гарно".

Хай там як, але Саша Чистова добряче полоскотала нерви своїм підписникам. Вони й справді повірили, що блогерка повністю поголила волосся задля хайпу. Насправді ж, вона вкотре привернула до себе увагу, влаштувавши сміливу провокацію. Як до цього ставитися, звичайно ж, вирішувати тобі. Ми ж додамо лише одне: Чистова не наважиться насправді поголитися налисо, тож більше не ведися!

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