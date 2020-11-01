Топовая украинская блогерша Саша Чистова на этой неделе устроила настоящую провокацию для своих поклонников. Звезда инстаграма выложила в сеть видео и фото, на которых она позирует не только в откровенном наряде, но и с выбритым черепом. Это сильно напугало ее фанатов. Но потом она сама призналась, что это был лишь грим.

Мы же на Men 24 рекомендуем взглянуть смелое фото, которое Саша Чистова выложила на своей странице в инстаграме. На нем девушка позирует в пиджаке на голое тело. Выглядит очень круто!

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Это фото звезда инстаграма сопровождает текстом, в котором объясняет, что "лысина" – грим. Но, кажется, подписчики Саши Чистовой не слишком активно читают то, что она пишет. Поэтому кое-кто начал нахваливать новую прическу девушки:

"Очень понравился образ. Такие инопланетяночка";

"Круто, мне понравилось!";

"У тебя идеальный череп";

"Самая красивая в мире";

"Саша, ты как всегда бомба";

"Как всегда – смело, круто и вдохновляющее";

"Тебе очень идет";

"Просто вау. Невероятно стильно";

"Это экстремально красиво".

Так или иначе, но Саша Чистова сильно пощекотала нервы своим подписчикам. Они действительно поверили, что блогерша полностью побрила волосы ради хайпа. На самом деле, она в очередной раз привлекла к себе внимание, устроив смелую провокацию. Как к этому относиться, конечно же, решать тебе. Мы же добавим лишь одно: Чистова не решится на самом деле побриться наголо, поэтому больше не ведись!