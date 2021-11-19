На гарячих фото, якими Саша Чистова поділилася в інстаграмі, вона позує у футболці та трусиках біля дзеркала. Така собі ранкова рутина, з якою стикається блогерка щодня.
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"Така вже красива зйомка вийшла", – написала Саша Чистова під постом, згадавши фотографку Анастасію Ромашко.
Світлини Саші Чистової шалено сподобалися її прихильникам. Тож вони були максимально щедрими не лише на лайки, а й на коментарі. Традиційно лови найкращі з них:
- "Яка атмосфера";
- "Богиня";
- "Можу милуватися тобою вічно";
- "Така ніжна й естетична";
- "Це просто нереально красиво";
- "Саша, фото неймовірно круті";
- "Бомбезний пейзаж";
- "Ще одна класна фотосесія";
- "Чому мене так тягне до тебе?";
- "Яке ж у тебе гаряче тіло".
Саша Чистова потішила гарячими фото біля дзеркала / Фото з інстаграму Чистової
Саша Чистова потішила гарячими фото біля дзеркала / Фото з інстаграму Чистової
Саша Чистова потішила гарячими фото біля дзеркала / Фото з інстаграму Чистової
Саша Чистова потішила гарячими фото біля дзеркала / Фото з інстаграму Чистової
Саша Чистова потішила гарячими фото біля дзеркала / Фото з інстаграму Чистової
Саша Чистова потішила гарячими фото біля дзеркала / Фото з інстаграму Чистової
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Саша Чистова – одна з тих красунь, за якими надзвичайно приємно слідкувати в інстаграмі. Тож ми буквально закликаємо тебе не полінуватися зробити це. Ти ж не хочеш пропустити свіженьку порцію гаряченького від блогерки?