На горячих фото, которыми Саша Чистова поделилась в инстаграме, она позирует в футболке и трусиках у зеркала. Этакая утренняя рутина, с которой сталкивается блогерка каждый день.
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"Такая уж красивая съемка получилась", – написала Саша Чистова под постом, вспомнив фотографку Анастасию Ромашко.
Фотографии Саши Чистовой безумно понравились ее поклонникам. Так что они были максимально щедрыми не только на лайки, но и на комментарии. Традиционно, лови лучшие из них:
- "Какая атмосфера";
- "Богиня";
- "Могу любоваться тобой вечно";
- "Такая нежная и эстетическая";
- "Это просто нереально красиво";
- "Саша, фото невероятно крутые";
- "Бомбезный пейзаж";
- "Еще одна классная фотосессия";
- "Почему меня так тянет к тебе?";
- "Какое у тебя горячее тело".
Саша Чистовая порадовала горячими фото у зеркала / Фото с инстаграма Чистовой
Саша Чистовая порадовала горячими фото у зеркала / Фото с инстаграма Чистовой
Саша Чистовая порадовала горячими фото у зеркала / Фото с инстаграма Чистовой
Саша Чистовая порадовала горячими фото у зеркала / Фото с инстаграма Чистовой
Саша Чистовая порадовала горячими фото у зеркала / Фото с инстаграма Чистовой
Саша Чистовая порадовала горячими фото у зеркала / Фото с инстаграма Чистовой
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Саша Чистовая – одна из тех красавиц, за которыми чрезвычайно приятно следить в инстаграме. Так что мы буквально призываем тебя не полениться сделать это. Ты ведь не хочешь пропустить свежую порцию горяченького от блогерки?