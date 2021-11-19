На горячих фото, которыми Саша Чистова поделилась в инстаграме, она позирует в футболке и трусиках у зеркала. Этакая утренняя рутина, с которой сталкивается блогерка каждый день.

Примечательно Как компании могут помочь экологии и почему это важно сделать уже сегодня

"Такая уж красивая съемка получилась", – написала Саша Чистова под постом, вспомнив фотографку Анастасию Ромашко.

Фотографии Саши Чистовой безумно понравились ее поклонникам. Так что они были максимально щедрыми не только на лайки, но и на комментарии. Традиционно, лови лучшие из них:

  • "Какая атмосфера";
  • "Богиня";
  • "Могу любоваться тобой вечно";
  • "Такая нежная и эстетическая";
  • "Это просто нереально красиво";
  • "Саша, фото невероятно крутые";
  • "Бомбезный пейзаж";
  • "Еще одна классная фотосессия";
  • "Почему меня так тянет к тебе?";
  • "Какое у тебя горячее тело".

Саша Чистовая снялась в трусиках у зеркала
Саша Чистовая порадовала горячими фото у зеркала / Фото с инстаграма Чистовой

Саша Чистовая снялась в трусиках у зеркала
Саша Чистовая порадовала горячими фото у зеркала / Фото с инстаграма Чистовой

Саша Чистовая снялась в трусиках у зеркала
Саша Чистовая порадовала горячими фото у зеркала / Фото с инстаграма Чистовой

Саша Чистовая снялась в трусиках у зеркала
Саша Чистовая порадовала горячими фото у зеркала / Фото с инстаграма Чистовой

Саша Чистовая снялась в трусиках у зеркала
Саша Чистовая порадовала горячими фото у зеркала / Фото с инстаграма Чистовой

Саша Чистовая снялась в трусиках у зеркала
Саша Чистовая порадовала горячими фото у зеркала / Фото с инстаграма Чистовой

Тебе понравится В косухе и купальнике: эффектные фото бывшей Роналду порадовали сеть

Саша Чистовая – одна из тех красавиц, за которыми чрезвычайно приятно следить в инстаграме. Так что мы буквально призываем тебя не полениться сделать это. Ты ведь не хочешь пропустить свежую порцию горяченького от блогерки?