На горячих фото, которыми Саша Чистова поделилась в инстаграме, она позирует в футболке и трусиках у зеркала. Этакая утренняя рутина, с которой сталкивается блогерка каждый день.

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"Такая уж красивая съемка получилась", – написала Саша Чистова под постом, вспомнив фотографку Анастасию Ромашко.

Фотографии Саши Чистовой безумно понравились ее поклонникам. Так что они были максимально щедрыми не только на лайки, но и на комментарии. Традиционно, лови лучшие из них:

"Какая атмосфера";

"Богиня";

"Могу любоваться тобой вечно";

"Такая нежная и эстетическая";

"Это просто нереально красиво";

"Саша, фото невероятно крутые";

"Бомбезный пейзаж";

"Еще одна классная фотосессия";

"Почему меня так тянет к тебе?";

"Какое у тебя горячее тело".



Саша Чистовая порадовала горячими фото у зеркала / Фото с инстаграма Чистовой



Саша Чистовая порадовала горячими фото у зеркала / Фото с инстаграма Чистовой



Саша Чистовая порадовала горячими фото у зеркала / Фото с инстаграма Чистовой



Саша Чистовая порадовала горячими фото у зеркала / Фото с инстаграма Чистовой



Саша Чистовая порадовала горячими фото у зеркала / Фото с инстаграма Чистовой



Саша Чистовая порадовала горячими фото у зеркала / Фото с инстаграма Чистовой

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