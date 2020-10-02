Русалка, на которую мы заслужили: топовая украинская блогерша снялась топлес на пляже
Популярная украинская блогерша Саша Чистова решила устроить своим подписчикам настоящую провокацию. Бывшая девушка участника проекта "Топ-моделей по-украински" Сергея Стоуна снялась топлес на пляже, прикрывая обнаженную грудь рукой и огромной ракушкой. Кажется, именно такие русалки заманивали ребят на дно.
Волшебная блогерша Саша Чистова частенько делится фотографиями, на которых она позирует в стильных нарядах. Но бывают моменты, когда девушка выкладывает довольно провокационные фото. Men 24 делится несколькими из них, которые однозначно тебе понравятся.
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Блогерша Саша Чистова отдыхала в Египте, где и сделала несколько провокационных кадров. Девушка спросила своих подписчиков: "такие фото для вас: искусство или пошлость?"
Мысли сторонников Саши разбежались. Одни считают, что на фотографии нет ничего из перечисленного, а остальные восхищаются ее красотой:
- "С каждым фото все меньше одежды";
- "Твои фото – это невероятная красота и эстетика тела";
- "Это божественно";
- "Эстетика, которую парень не позволит выложить";
- "Эти фото просто разрыв сердечка";
- "Вульгарно, горячо, секс без смс и регистрации";
- "Смелость";
- "Искусства здесь мало. Как и пошлости".
Мы же считаем, что что-то слишком усталой она выглядит. Кажется, нужно было больше отдыхать, а не создавать контент для своей страницы в сети.
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