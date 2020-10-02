Популярная украинская блогерша Саша Чистова решила устроить своим подписчикам настоящую провокацию. Бывшая девушка участника проекта "Топ-моделей по-украински" Сергея Стоуна снялась топлес на пляже, прикрывая обнаженную грудь рукой и огромной ракушкой. Кажется, именно такие русалки заманивали ребят на дно.

Волшебная блогерша Саша Чистова частенько делится фотографиями, на которых она позирует в стильных нарядах. Но бывают моменты, когда девушка выкладывает довольно провокационные фото. Men 24 делится несколькими из них, которые однозначно тебе понравятся.

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Блогерша Саша Чистова отдыхала в Египте, где и сделала несколько провокационных кадров. Девушка спросила своих подписчиков: "такие фото для вас: искусство или пошлость?"

Мысли сторонников Саши разбежались. Одни считают, что на фотографии нет ничего из перечисленного, а остальные восхищаются ее красотой:

"С каждым фото все меньше одежды";

"Твои фото – это невероятная красота и эстетика тела";

"Это божественно";

"Эстетика, которую парень не позволит выложить";

"Эти фото просто разрыв сердечка";

"Вульгарно, горячо, секс без смс и регистрации";

"Смелость";

"Искусства здесь мало. Как и пошлости".

Мы же считаем, что что-то слишком усталой она выглядит. Кажется, нужно было больше отдыхать, а не создавать контент для своей страницы в сети.