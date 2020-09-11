Заповнену анкету на сайті знайомств можна порівняти з резюме. Якщо все зробити правильно – шанси на успіх будуть значно вищими. Розповідаємо про поширені помилки під час заповнення анкети на сайті знайомств, яких слід уникати. Бери на озброєння!

Ми на Men 24 вирішили розібрати найпоширеніші помилки, які роблять чоловіки під час заповнення анкети на сайті знайомств. Зверни увагу на ці пункти, аби не знизити шанси на успіх своїми ж руками.

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Мета без мети

Усі ми й так розуміємо, для чого ти зареєструвався на сайті знайомств. Але було б розумно, якби ти чітко вписав свою мету перебування на цьому майданчику.

Шукаєш партнера для сексу – не соромся написати про це. Ти ж дорослий чоловік, трясця!



Вкажи в анкеті чітку мету знайомства / Фото istock

Звернення до всіх

Домовмося, що анкету ти не починатимеш з фрази: "Усім привіт". Гаразд? Виняток можна зробити лише за тієї умови, що ти плануєш сформувати цілий гарем красунь навколо себе.

Ідеальний варіант – звертатися до того, хто читає твою анкету. Це дозволить панянці відчути себе особливою та зрозуміти, що ти готовий вести з нею діалог.

Довжелезна біографія

Не потрібно розписувати, яку школу ти закінчив, скільки у тебе братів і сестер, який диплом. Також уникай вказування усіх своїх попередніх місць роботи. Спокійніше.

В анкеті вкажи свої інтереси та вподобання. Повір, решту вона дізнається під час знайомства та спілкування.



Не потрібно розписувати усю свою біографію / Фото shutterstock

Візьми на озброєння

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Негативі меседжі

Анкета з негативом відштовхує, тож спробуй уникати формувань: "Якщо ти куриш – не пиши мені". Навіть якщо твою анкету почитає дівчина, яка не має цієї шкідливої звички, у неї може сформуватися думка, що ти надто вибагливий. Не псуй перше враження.

Спробуй замість вимог писати про свої побажання. Це вже виглядатиме краще. А то складається таке враження, що ти – модельний скаут, який набирає дівчат на роботу.

Нашестя сленгу

Хочеться бути в тренді навіть у мережі, тож усі тепер знають, що ти щосуботи чілиш з друзями. Але будьмо відвертими, не всім до вподоби усі ці словечка. Ба більше, є такі кобіти, які можуть тебе просто не зрозуміти. Ти ж не хочеш, щоб вона перевіряла кожне слово з твоєї анкети за допомогою гугла.

Віддай перевагу простим і зрозумілим словам. Твоя анкета не має викликати головний біль. А також не забувай про граматику.



Не використовуй незрозумілі слова в анкеті / Фото istock

Нарцисизм

Достатньо твоїх фотографій в анкеті. Не потрібно розписувати про те, який ти вправний коханець, що кожна панянка втрачає голову від твоїх чар, і що саме ти зможеш подарувати незабутній оргазм.

Спробуй бути трішки скромнішим. Але це не означає, що потрібно применшувати свої можливості. Просто не варто викладати всі карти відразу на стіл.

Правильно складена анкета на сайті знайомств допоможе тобі досягнути бажаного успіху. Але ми наполегливо рекомендуємо не засиджуватися у всіляких додатках для дейтингу та вибиратися на справжні побачення. Щоправда, з дотримуванням соціальної дистанції та маскового режиму. Тож добряче розглянь фотографії супутниці, аби під маскою не ховалась справжня загадка.