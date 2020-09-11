Заполненную анкету на сайте знакомств можно сравнить с резюме. Если все сделать правильно – шансы на успех будут значительно выше. Рассказываем о распространенных ошибках при заполнении анкеты на сайте знакомств, которых следует избегать. Бери на вооружение!

Мы на Men 24 решили разобрать самые распространенные ошибки, которые совершают мужчины при заполнении анкеты на сайте знакомств. Обрати внимание на эти пункты, чтобы не снизить шансы на успех своими же руками.

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Цель без цели

Все мы и так понимаем, для чего ты зарегистрировался на сайте знакомств. Но было бы разумно, если бы ты четко вписал свою цель пребывания на этой площадке.

Ищешь партнера для секса – не стесняйся написать об этом . Ты же взрослый человек, черт побери!



Укажи в анкете цель знакомства / Фото istock

Обращение ко всем

Давай договоримся, что анкету ты не начинаешь с фразы: "Всем привет". Ладно? Исключение можно сделать лишь при том условии, что ты планируешь сформировать целый гарем красавиц вокруг себя.

Идеальный вариант – обращаться к тому, кто читает твою анкету . Это позволит барышне почувствовать себя особенной и понять, что ты готов вести с ней диалог.

Длинная биография

Не нужно расписывать, какую школу ты закончил, сколько у тебя братьев и сестер, какой диплом. Также избегай указания всех своих предыдущих мест работы. Спокойнее.

В анкете укажи свои интересы и предпочтения . Поверь, остальное она узнает во время знакомства и общения.



Не нужно расписывать всю свою биографию / Фото shutterstock

Возьми на вооружение

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Негативные месседжи

Анкета с негативом отталкивает, поэтому попробуй избегать формирований: "Если ты куришь – ни пиши мне" . Даже если твою анкету почитает девушка, которая не имеет этой вредной привычки, у нее может сформироваться мнение, что ты слишком требователен. Т ы же не хочешь испортить первое впечатление.

Попробуй вместо требований писать о своих пожеланиях . Это уже будет выглядеть лучше. А то складывается такое впечатление, что ты – модельный скаут, который набирает девушек на работу.

Нашествие сленга

Хочется быть в тренде даже в сети, поэтому все теперь знают, что ты каждую субботу чилиш с друзьями. Но будем откровенны, не всем нравится все эти словечки. Более того, есть такие дамы, которые могут тебя просто не понять. Ты же не хочешь, чтобы она проверяла каждое слово с твоей анкеты с помощью гугла.

Отдай предпочтение простым и понятным словам. Твоя анкета не должна вызывать головную боль. А также не забывай о грамматике.



Не используй непонятные слова в анкете / Фото istock

Нарциссизм

Достаточно твоих фотографий в анкете. Не нужно расписывать о том, какой ты умелый любовник, как каждая барышня теряет голову от твоих чар, и что именно ты сможешь подарить незабываемый оргазм.

Попробуй быть немного скромнее. Но это не значит, что нужно преуменьшать свои возможности. Просто не стоит выкладывать все карты сразу на стол.