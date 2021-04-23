К лету остается не так уж много времени. Поэтому ты можешь смело планировать выходные, проведенные вместе с возлюбленной дорогой, например, к Карпатам. А мы то прекрасно знаем, что автомобиль – одно из любимых мест для занятия сексом. И эти советы помогут тебе получить еще больше удовольствия от этого процесса.

К твоему вниманию 5 горячих позиций, которые идеально подойдут для секса в автомобиле. Гарантируем, что вы будете довольны не только поездкой, но и возможностью разнообразить вашу интимную жизнь!

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Какую бы позу ты не выбрал, убедись: что заглушил двигатель, поставил авто на ручник, а также выбрал место, где ваше интимное приключение никто не увидит. Успехов!

1. Автомобильный миссионер

Здесь все максимально просто. Тебе нужно отбросить переднее сиденье. Попроси девушку лечь на него, а сам выбирайся на нее. Для максимального удовлетворения рекомендуем твоей партнерше поднять ноги. Это позволит вам достичь более глубокого проникновения.

Эта позиция идеальна для тех, кто не может похвастаться огромной гибкостью своего тела. Но нужно быть осторожным, чтобы не травмироваться в порыве страсти. Поэтому предпочти чувственному, а не агрессивному сексу.



Секс в автомобиле – отличная возможность прокачать интимную жизнь / Фото Unsplash

2. Пассажирка сверху

Тебе нужно лечь на заднее сиденье, а твоей партнерше – сесть на тебя сверху. Казалось бы, это обычная всадница. Но во время занятия сексом в этой позиции в машине ты поймешь, что это совсем не так. Во-первых, партнерша должна ближе наклониться к тебе. Во-вторых, изменится амплитуда движений. Все это вместе подарит новые приятные ощущения.

В этой позиции ты сможешь наслаждаться ее соблазнительными изгибами. Но нужно быть осторожным, чтобы она не ударилась о крышу автомобиля. Поэтому следи за ее движениями.

3. Секс-сервис

Кто не мечтал хотя бы раз в жизни заняться сексом на капоте автомобиля? Самое простое, что ты можешь сделать, – попросить ее повернуться к тебе спиной, опершись о капот. Также можешь посадить ее на капот, закинув ноги себе на плечи.

Этот вариант идеально подойдет для стимуляции точки G. Но стоит помнить, что в жару заниматься сексом на капоте – не лучшая идея. Ты же не хочешь перейти от условного понятия "жарить" к реальному, правда?



Секс на капоте авто – популярная секс-мечта многих мужчин / Фото Unsplash

4. Девушка в окне

Еще один вариант секса на заднем сиденье. Для этого твоя партнерша должна стать на колени, опираясь своими ладонями о лобовое стекло. Твоя же задача – комфортно пристроиться сзади. Попроси партнершу поставить свои бедра максимально близко, чтобы она не свалилась с диванчика. И тебе будет гораздо приятнее.

5. Между кресел

Пусть твоя партнерша сядет на заднее сиденье. Тебе же следует стать коленями на пол перед ней. Чтобы получить еще больше удовольствия от процесса, попроси девушку закинуть свои ноги на спинки передних кресел. Это позволит тебе избежать давления и получить больше возможностей управлять процессом.

Согласись, эту позу в спальне воспроизвести не так уж просто. Единственное, что может помешать, – компактность салона твоего автомобиля. Поэтому обрати на это максимум внимания перед тем, как пытаться заняться сексом в этой позиции.



Для секса в авто главное убедиться, что вас никто не видит / Фото Unsplash

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