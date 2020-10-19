Автомобиль – не только средство передвижения, но и отличное место для занятия сексом. Поэтому, если у тебя есть автомобиль и желание разнообразить интимную жизнь – не отказывайся от идеи заняться любовью в машине. А Men 24 поделится с тобой несколькими советами, которые позволят получить максимум удовольствия.

Если вы любите путешествовать на автомобиле, то не заняться в нем сексом – настоящий грех. Men 24 знает несколько хитростей, которые позволят получить максимум кайфа во время этого приятного процесса.

Возьми на вооружение Больше вопросов, чем ответов: 5 вещей в сексе, которые до сих пор остаются загадкой для большинства

1. Занимайтесь любовью на заднем сиденье

Почему? А потому, что в порыве страсти у вас есть шанс нажать на гудок, привлекая внимание на собственное авто. Худший сценарий – вы можете тронуться с места, врезавшись в машину, стоящую рядом.



Отдай предпочтение сексу на заднем сиденье / Фото Konrad B

2. Можешь сложить сиденья – сделай это

Не все автомобили являются просторными, поэтому твоя задача – организовать место для комфортного секса. Ты же не хочешь, чтобы любимая постоянно ударялась головой о потолок машины, а твои ноги – немели.

3. Миссионерская поза в топе

Секс в машине можно сравнить с тетрисом, но вместо цифровых блоков у вас есть конечности, а ряды "исчезают" только после оргазма тебя и твоей партнерши. Поэтому вам нужно экономить место во время занятия любовью в машине, и лучший способ сделать это – интимный секс кожа к коже. Вот почему миссионерская поза идеальна для секса в машине. Можешь также попробовать стиль собачки. Но здесь нужно быть готовыми к тому, что можно удариться головой об потолок машины, если он низкий.



Для секса в авто лучше использовать миссионерскую позу / Фото adobestock

4. Одежда – подушки безопасности

Используйте вашу одежду как подушки, чтобы голова не билась о дверь машины. Так же можно положить под голову теплый свитер или куртку, чтобы шея после занятия сексом не болела. В общем, позаботься не только о месте, но и о комфорте во время занятья любовью в авто.

5. Тонируй окна

Понятное дело, что у нас полностью тонировать окна автомобиля нельзя. Но это не значит, что ты не можешь воспользоваться определенными хитростями. К примеру, можешь повесить плед. Да и вообще, желательно заниматься любовью в автомобиле в темное время суток и без включенного света. Так процесс будет еще более интимным и интересным.



Позаботьтесь, чтобы вас никто не увидел во время секса в авто / Фото maxim

6. Стиль собачки с открытыми дверями

Это, конечно же, не совсем секс в машине. В этой позиции партнерша должна быть в салоне, а ты – снаружи. Но не спеши слишком сильно спускать штаны, чтобы успеть быстро их подтянуть, если где-то появится случайный свидетель вашей интимной встречи.

Помни о том, что сексом в машине нужно заниматься ответственно. Убедись, что она стоит на ручнике. Что вас никто не увидит. Что вы не стоите под знаком СТОП. Вы же не хотите провести ночь в участке полиции?