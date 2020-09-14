Утро – идеальная пора для занятия сексом. У вас обоих хорошее настроение, нет стресса, а также вы полны сил. Поэтому мы рекомендуем выделить утром немного времени на этот приятный процесс. Чтобы получить как можно больше удовольствия, используй одну из этих секс-поз.

Секс в душе позволит не только проснуться, но и зарядиться положительными эмоциями на весь рабочий день. Мы на Men 24 делимся подборкой лучших секс-поз для занятия любовью в душе, а твоя задача – выбрать ту, которая нравится больше всего.

Возьми на вооружение

5 веских причин начинать свое утро с секса

Лицом к лицу

Кабинка для душа – не то место, где можно разгуляться. Поэтому нужно как можно компактнее разместиться в ней. Например, лицом к лицу.

Ты можешь сесть на пол, подогнув под себя ноги. Твоя же любимая садится на тебя сверху, обвив своими ногами твой поперек, а руками – шею. Айда к наслаждениям!



Займитесь сексом в позиции лицом к лицу / Фото vocal

Doggy style (стоя)

Этот вариант тоже оптимальный, ведь предусматривает занятия сексом там, где не слишком много места. Более того, риск травматизма здесь не высок, что особенно ценно утром, когда вы еще немного сонные. Твоя партнерша должна развернуться к тебе спиной и опереться о стенку в душе. Ты же устраиваешься позади нее. Все просто.

Но перед тем позаботься, чтобы пол в душе не был слишком скользким , чтобы не упасть в самый неподходящий момент.

Классический doggy style

Этот вариант можно использовать, если у тебя не душевая кабинка, а ванна. Но и здесь нужно быть максимально осторожным, чтобы не стереть коленки в порывах страсти.

Постели на дно ванны или кабинки душа полотенце . На нем заниматься любовью будет значительно приятнее, и ноги будут целыми.

Примечательно

Подари ей удовольствие: 5 правил хорошего секса

Ногу к верху

Если в твоей партнерши замечательная растяжка – можете использовать это во время секса в душе. Главное – уверенность, что вы не упадете на пол из-за слишком скользкой поверхности.

Твоя любимая должна опереться о стенку. Ты же берешь ее за ногу и сгибаем в колене. Второй рукой прижимает к себе и приступаешь к занятию любовью.



Эта позиция позволит девушке получить максимум удовольствия / Фото adobestock

Девушка на спине

Если пространства достаточно – можешь положить любимую на спину. Теперь она должна немного согнуть ноги и прижать их к себе. Ты же аккуратно устраиваешься сверху и действуешь по сценарию.